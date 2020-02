Az első lépés az egyirányúsítás, később jöhet a fizetős parkolás

Pár héten belül két utcát egyirányúsítanak Kecskeméten a Bányai Júlia Gimnázium, a Károlyi Sándor iskola (volt ÁFEOSZ) és az M. Bodon Pál Zeneiskola környezetében. Utána megállni tilos táblák is kikerülhetnek, végül bevezethetik itt is a fizető parkolást. Minderről egy keddi lakossági fórumon esett szó.

Körülbelül húsz érdeklődő vett részt kedd délután a Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) által a Károlyi iskolába összehívott lakossági fórumon, melynek témái a Nyíri út és az Ady Endre utca közötti térség parkolási és közlekedési problémái voltak. A képviselő elmondta: sok lakó megkereste, hogy túlságosan zsúfolttá váltak az utcák, hiszen itt egyelőre nem kell fizetni a parkolásért, így sokan napközben itt hagyják az autójukat, és gyalog mennek a belvárosba. Ez viszont azzal jár, hogy a lakók nem tudnak megállni a házuk előtt, vagy gyakran még a közelében sem.

Dr. Homoki Tamás alpolgármester részletesen beszélt a tervezett változtatásokról, kiemelve: nagy valószínűséggel nem tudnak mindenkinek tetsző megoldást kínálni, de el kell kezdeni fokozatosan rendbe tenni a környéken a parkolást és a közlekedést, mert ez már régóta „túlveszélyeztetett” terület. Úgy fogalmazott, a Bihar utcán tarthatatlan a helyzet, hiszen mindkét oldalon megállnak az autók, a szembeközlekedők pedig „bokszolnak”, hogy elférjenek egymás mellett.

Az alpolgármester szerint a legegyszerűbb az lenne, ha az összes itteni utcát egyirányúsítanák, és kiterjesztenék ide is a fizetős zónát, de a kérdés ennél jóval összetettebb. Egyrészt a Nyíri út és Balaton utca sarkán zajlik egy társasház építése, a Balaton utcán emiatt jelenleg nem lehetne kulturált parkolóhelyeket kialakítani, melyekért pénzt is kérhetne a város. Hamarosan indul a Bányaiban is a tornacsarnok építése, a teherautók nyilvánvalóan a Bihar utcát fogják igénybe venni szállításkor. Ezenkívül tekintettel kell lenni a három iskolában dolgozókra, őket sem lehet lehetetlen helyzetbe hozni. Nemcsik Mátyás éppen ezért egyeztet a intézményekkel, belül tudnak-e még helyet biztosítani a pedagógusok autóinak.

Első lépésként a Bihar és a Tihany utcákat egyirányúsítanák (előbbit a József Attila utcától a Nyíri út felé, utóbbit a Nyíri út felől a Bibó utca felé). Mindez március elejére már meg is valósulhat. Ez vélhetően javít majd a közlekedésen, kevésbé fogják egymást akadályozni a gépkocsik, de valószínűleg ennyi intézkedés nem lesz elég, így a második körben megállni tilos táblákat helyezhetnek ki az említett két forgalmas utca egy-egy oldalán. Ha pedig így sem sikerül látványos eredményt elérni, akkor következhet a fizető parkolás bevezetése az egész környéken – de csak akkor, ha a Balaton utcán az építkezés már úgy áll, hogy normális parkolóhelyeket lehet építeni.

Dr. Homoki Tamás hangsúlyozta: ugyan korábban óva intették a városvezetést attól, hogy bővítsék a díjfizetős zónát a belvároson kívül, mondván, ez öngól lesz, a lakosságnak nem fog tetszeni, de az elmúlt évek igazolták a változtatások létjogosultságát. Ahol ugyanis a lakók kérésére bevezették a díjfizetést, javult a parkolás és a közlekedés rendje is, ezért pedig az érintetteknek nem nagy ár a havi 400 forintos adminisztrációs díj, amennyit kell fizetni a bérletért. Csíkos Imre, a Városrendészet vezetője is elmondta: az elmúlt hetek tapasztalatai is azt mutatják, az Akadémia körúton is bevált a fizetős rendszer, a kórházzal szemben, a társasházaknál végre napközben is találnak helyet az ott lakók. Csíkos Imre szavaiból kiderült, szerinte az egyirányúsítások nem fogják megoldani a gondokat, szükség lesz a további lépésekre.

A fórum résztvevői közül többen elmondták, hogy egyetértenek az egyirányúsítással, mert a Bihar és a Tihany utcában is alig tud közlekedni a kukásautó, és tűz esetén a tűzoltóknak sem lenne könnyű felvonulniuk.

Egy hölgy elmondta: „régi kérésük, vágyuk, álmuk”, hogy a városrészből (Nyíri útról, Irinyi útról) lehessen balra kanyarodni a nagykörútra, mert jelenleg nehézkesen, nagy kerülővel jutnak be a központba, és csak az a megoldás marad, hogy a József Attila utcáról „kibujkálva” próbálnak balra fordulni, de ez elég nehézkes a négy sávon érkező nagy forgalom miatt. Dr. Homoki Tamás ezzel egyetértett, hozzátette, hogy nehezíti a manővert a kerékpárút és a kilátást akadályozó sövény is, de megvizsgálják, mit lehet ez ügyben tenni.

Elhangzott az is, hogy a Balaton utcáról szinte lehetetlen átjutni a Jász utcára, vagy a két utcáról balra kifordulni a Nyíri útra, kellene a kereszteződésbe egy lámpa. Dr. Homoki Tamás elmondta: vannak leleményes útvonalak, de nyilván nem ezekre kell alapozni egy közlekedési rendet. Egy körforgalomhoz a Nyíri út ezen pontján nincs elegendő hely, a lámpával kapcsolatban pedig az alpolgármester hangsúlyozta, hogy lehet, hogy további problémákat okozna kicsit arrébb. Ez történt az Irinyi utca és a Március 15. utca csomópontjában, amelyet nagy költségek árán szintén átalakítottak lámpás kereszteződéssé, ám csúcsforgalomban gyakran egészen a Budai útig torlódnak a Március 15. utcán pirosban álló autók.