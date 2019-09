Az elmúlt öt esztendőt értékelték a polgármesterek

Soha ennyi fejlesztési forrás nem állt még az önkormányzatok rendelkezésére, mint az elmúlt ciklusban – hangzott el a 4. választókerület polgármesterinek kiskunfélegyházi találkozóján csütörtökön. A cikluszáró tanácskozáson az elmúlt öt év sikereikről és kudarcaikról is beszámoltak a településvezetők.

A választókerület polgármesterei negyedévente ülnek tárgyalóasztalhoz Lezsák Sándor országgyűlési képviselő invitálására. Minden találkozón aktuális, országos témákról kapnak tájékoztatást a polgármesterek. A hetvennyolcadik tanácskozás kiemelt témája a szociális ellátás és az úthálózat fejlesztése volt.

Dr. Tóth Mária, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei kirendeltségének igazgatója elmondta, jelenleg öt integrált intézményt működtetnek, 2063 férőhelyen látnak el fogyatékos személyeket, szenvedély- és pszichiátriai betegeket, illetve időskorúakat. Ugyanakkor közel 1700 gyermek él Bács-Kiskun megyében gyermekvédelmi szakellátásban. Többségük, 82 százalékuk nevelőszülőknél, a többi gyermek egyházi vagy állami fenntartású gyermekotthonban nevelkedik. Az öt intézményt 6,5 milliárd forintos költségvetéssel működtetik és 1100 munkatársat foglalkoztatnak. Ezen kívül 14 európai uniós pályázatban vesznek részt.

Az igazgató beszélt az úgynevezett kiváltási programról, ami arra irányul, hogy a pszichiátriai- és szenvedélybetegek, illetve fogyatékos személyek által lakott, 50 főnél több férőhelyes, bentlakásos otthonok helyett 12 személyes lakóházakban biztosítják az önálló életvitelt a gondozottaknak. Ellátásukat a társadalmi környezetben integráltan támogatott lakhatás-szolgáltatás formájában szervezik meg. Fontos eleme a programnak, hogy az érintettek lehetőség szerint értékteremtő munkában vegyenek részt. A kiváltás több szakaszban valósul meg európai uniós támogatásból.

Az igazgató a kecskeméti és a tiszaugi intézmények kiváltásában kérte a jelenlévő polgármesterek segítségét, a program megvalósításához ugyanis további befogadó településekre lenne szükség. Hátra van még többek között a halasi és a garai intézmények kiváltása is – sorolta dr. Tóth Mária, aki a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program lehetőségeiről is tájékoztatta a polgármestereket. Elmondta, ennek keretében tartós élelmiszer és fogyasztási cikk csomaggal segítik a rászorulókat.

Dr. Sztana Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának vezetője a társaság feladatairól és Bács-Kiskun megye úthálózatának állapotáról számolt be. Elmondta, a megyében 2200, a választókörzetben pedig 516 kilométer közút, illetve 150 kilométer kerékpárút tartozik állami kezelésbe. Az igazgató arról is beszélt, hogy felmérésük szerint a hozzájuk tartozó közutak 39 százaléka rossz minősítést kapott, több mint a fele pedig nem felel meg az elvárásoknak. Tájékoztatójából az is kiderült, hogy idén 2,5 milliárd forintos keretből gazdálkodnak. Ebből csak a téli üzemeltetésre várhatóan 709 millió forint megy el. Beszámolt arról is, hogy az elmúlt öt évben közel 300 kilométer út felújítása történt meg a megyében közel 100 helyszínen, 43 millió négyzetmétert kaszálnak rendszeresen, illetve 5800 tonnányi kátyúzást végeztek el.

A tanácskozás zárásaként minden polgármester lehetőséget kapott, hogy beszámoljon az elmúlt öt év sikereiről és kudarcairól. Abban valamennyien egyetértettek, hogy ilyen sok fejlesztési forrás még soha nem állt rendelkezésükre. Elégedetten szóltak arról is, hogy még a legkisebb települések is részesültek támogatásban. Több településvezető örömmel számolt be arról, hogy falujában megállt népesség fogyása, sőt emelkedik a lélekszám.