Az éles helyzetekre készültek fel a halasi mentőcsoport tagjai

Vizet szivattyúztak, kidőlt fát daraboltak és sérültet láttak el szombaton a kiskunhalasi Tüzes Kunok Járási Mentőcsoport tagjai, akik bár korábban már többször bizonyították éles helyzetben is a rátermettségüket, a folyamatos gyakorlást és szinten tartást azonban fontosnak tartják a későbbi sikeres bevetésekhez.

A Tüzes Kunok Járási Mentőcsoport hat évvel ezelőtt alakult meg volt tűzoltókból, a Dél-Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő Egyesület tagjaiból, az önkormányzat munkatársaiból és civil önkéntesekből. Azzal a céllal jött létre a szervezet, hogy különböző időjárás okozta nehézségek, tűz- és balesetek során segítsék a hivatásos tűzoltók, a polgári védelem munkáját. Az elmúlt évek során főként nagyobb kiterjedésű erdőtüzek és komolyabb viharok, illetve esőzések után bizonyítottak már több alkalommal is, a viharkárok felszámolása során vízszivattyúzásoknál, kidőlt és veszélyessé vált fák eltávolításában vettek részt.

A mentőcsapat tagjai ugyanakkor több alkalommal is bekapcsolódtak eltűnt személyek felkutatásába. Három évvel ezelőtt közreműködtek a Pirtó mellett egy erdős területen lezuhant vitorlázógép utáni kutatásban is, a balesetben a gép pilótája nem élte túl a becsapódást.

A csapat tagjai között van műszaki mérnök, pedagógus, egészségügyi szakember, gépkezelő, logisztikus, ügyviteli alkalmazott és újságíró is. Szombaton részben a kiskunhalasi tűzoltóság udvarán, részben pedig egy külső helyszínen tartott gyakorlat során a mentőcsapat tagjai az új technikai eszközökkel is megismerkedtek.

Gerner József, a Tüzes Kunok Járási Mentőcsoport parancsnoka elmondta, hogy az elmúlt években több sikeres pályázatnak is köszönhetően tudták fejleszteni a műszaki felszereltségüket. Legutóbb egy új Volkswagen Amarokot kapott a szervezet. A jármű rakterében egy nagy teljesítményű szivattyú található, az autót egy háton hordható gyorsbeavatkozó vízpermetezővel, láncfűrészekkel és csörlővel szerelték fel, így szükség esetén autók mentésére is alkalmas. Várhatóan a jövő évben még egy ilyen gépkocsi érkezik a mentőcsoporthoz. Az új járművet a tervek szerint Tompán állítanák majd hadrendbe, ahol a Tüzes Kunok Járási Mentőcsoportnak egy helyi csoportja fog majd működni. A két gépjármű üzemeltetéséhez a halasi és a tompai önkormányzat is hozzájárul majd.