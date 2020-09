Az elektromos buszra nem kell majd jegy Kecskeméten

Békéscsaba, Debrecen, Esztergom, Kaposvár, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, valamint a Mátrai Erőmű és térsége mellett Kecskeméten zajlik majd a Zöld Busz program előkészítése, egész pontosan az elektromos buszok tesztelése és a tapasztalatok gyűjtése.

Minderről a hírös város képviselő-testületének legutóbbi ülésén esett szó, ahol az egyik napirendi pont a kecskeméti önkormányzat, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium által megkötött együttműködési szerződés volt. A kormány februárban jelentette be a klíma- és természetvédelmi akciótervet, amelynek fontos része a Zöld busz program. Ennek keretében tízéves időtávban 36 milliárd forinttal támogatja a kormány az elektromos buszok beszerzését. Tíz éven belül minden második busz környezetbarát lesz a nagyvárosok helyi közlekedésében.

Dr. Homoki Tamás alpolgármester elmondta: Kecskemétnek jelenleg nem égető fontosságú új buszok beszerzésre, hiszen az év során az ITK által leszállított 45 új busszal a nagyvárosok között a legfiatalabb járműparkkal rendelkezik a megyeszékhely. Viszont Kecskemét elkötelezettségét jól kifejezi a téma iránt, hogy benevezték a várost a programba.

Várhatóan 2021 első felében minimum egy hónapra legalább egy elektromos busz (valószínűleg Mercedes) fog érkezni, amelyet a Kecskeméti Közlekedési Központ be fog állítani a napi buszközlekedésbe és személyszállításba.

A testületi ülésen az is elhangzott: az elektromos busz tesztüzeme ingyenes lesz, azaz jegy és bérlet nélkül is bárki felszállhat majd rá, a minisztérium fogja biztosítani az üzemeltetésével kapcsolatos költségeket. Dobos József (Szövetség a Hírös Városért Egyesület) felvetette, meg kellene vizsgálni napelemek, egy napelempark kiépítésének lehetőségét a kecskeméti busztelephelyen, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester elmondta: nyitott kapukat dönget a képviselő, mert ez már folyamatban is van. Az előterjesztést végül egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület.

