Az egykori tanyai iskola diákjai benépesítették az egész udvart

Sohasem népesítette be egyszerre annyi diák a Felső-­Szankon található Tázlári úti iskolát, mint a múlt szombati iskolatalálkozón. Az összejövetelre mintegy kétszázan érkeztek az egykori tanyai iskolához.

Féltve őrzött régi fényképek, osztálynaplók és megannyi történet is előkerült a felső-szanki iskolások találkozóján, de a legmeghatóbb pillanatok akkor következtek, amikor felkerekedett az öregdiákok serege, hogy megnézzék a Tázlári úti iskolát.

– Hóban, kánikulában és esőben is szinte mindenki gyalog járt a környékbeli tanyákról az iskolába, de nagyon szerettünk jönni. Bennünket a munkára neveltek odahaza is, így természetes volt már kiskorunktól a jószágok őrzése, vagy éppen amit ránk bíztak. Az iskolához közeli rétaljon volt a focipályánk, ahol nagyon szerettünk játszani – mesélte az iskolába tartva Pélyi András, aki elmondta: most tartják az ötvenéves osztálytalálkozójukat is.

Az egykoron szebb napokat is megélt iskola udvarában sokan megkönnyezték, hogy az 1900-ban épült öreg iskola lassan az enyészeté lesz. A mellette lévő, 1960-ban átadott új iskolának, a hírek szerint, külföldi gazdája van, de már az az épület sincs túl jó állapotban. Az iskola pedig valamikor a környék kulturális központja volt. Színdarabokat adtak itt elő, előadásokat, vetítéseket tartottak és táncmulatságokat rendeztek, mint 1935 szeptemberében, amikor felszentelték az iskola kis kápolnáját.

– Igazságosságra, becsületességre neveltek bennünket tanítóink. A múltunkat nem tagadhatjuk le, és én a mai napig büszke vagyok arra, hogy ide jártam, innen indultam el az életbe – fogalmazott Kun-Szabó Péterné (Csontos Mária), aki 1970-ben ballagott el az iskolából és ma már Kecskeméten él.

Az iskola talán legismertebb tanulója Tabajdi Csaba, aki országgyűlési képviselő volt, és később brüsszeli diplomataként is dolgozott. A politikus – akinek édesanyja, Tabajdi Sándorné is az iskolában tanított – nem tudott ott lenni a mostani találkozón, de alighanem pótolhatja a mulasztást, mert már sokan javasolták, hogy ismételjék meg a rendezvényt.

– Évek óta érlelődött már a találkozó megszervezése. Eleinte magunk sem gondoltuk, hogy ennyien eljönnek – mondta el Forczek Ernőné, az összejövetel egyik szervezője. Éva néni – aki 1964-ben végzett – az iskola történetéről elmondta, hogy egy ideig nem volt ott tanítás, de az 1920-as években már igen és akkor Forgács Lajos és felesége voltak az első tanítók. A Tázlári úti iskolából 1970-ben először a felső tagozatosok kerültek be a község iskolájába, majd 1974 karácsonyán az alsósok is, így megszűnt a tanítás.

Az egykori tanítók közül ott volt a találkozón Besze Gyöngyi, Zeleiné Nagy Klára, Rádóczi Istvánné, Balasiné Tompai Erzsébet, Kanyó Márta és Szabó Gyuláné, aki férjével együtt 1961-ben került az iskolába. Marika néni köszöntője során nem feledkezett meg azokról a tanítókról, tanítványokról és szüleikről sem, akik már nem élhették meg a találkozást. Rájuk emlékezve gyújtottak gyertyát az iskoláról készült festménynél és néma csendben adóztak emléküknek.

A földön ülve tanultak az egykori diákok

„Az első szanki iskola a Szőlősoron egy kis tanyai háznak egyetlen szobája volt, amelynek földjén ült az öt-hat főből álló „tanuló ifjúság”. A „tanév” mindössze pár hónapig tartott tél idején. Alighogy kitavaszodott, a gyerekeket a szülők mezei munkára, jószágőrzésre fogták” – írta Dinnyés Lajos tanító Szank község történeti adatai című, egykori kéziratos munkájában.

A feljegyzések szerint az 1855–1856-os iskolai évben Török Gábor volt a tanító Szankon, akinek a fizetése gyermekenként két forint volt, de járt neki természetbeni juttatás: lakás az iskolaépületben, másfél hold kert és hat hold föld szabad használata, amit a szülők tartoztak megművelni, a termést betakarítani.