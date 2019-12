Az egykori iskolában találkozik a közösség

Kiskunmajsán, az üdülő­falu­ban sportparkot, Bodog­lá­ron pedig felújított közösségi házat avattak.

Az üdülőfaluban átadott, közel 21 millió forintba kerülő szabadtéri sportlétesítmény avatóján Patkós Zsolt polgármester mondott beszédet, aki hangsúlyozta: a sportpark is bizonyítéka annak, hogy az összefogás mekkora erővel bír. – A közös célok mentén lehet jövőt építeni – fogalmazott a városvezető, aki köszönetet mondott a korábbi önkormányzatnak, hogy biztosította a szükséges, mintegy 700 ezer forint önerőt a sportpark megvalósításához. Mint elhangzott: állami támogatással közel hetven hasonló, ingyenesen igénybe vehető sportpark létesült az országban. A sportpark avatószalagját közösen vágta át Patkós Zsolt és a város korábbi polgármestere, Á. Fúrús András.

Bodogláron az egykori iskolaépületet már évek óta közösségi összejövetelekre használják. A felújításra régóta rászoruló épületre most 15 millió forintot költhettek. A kormányzati támogatás mellé kellett a város önkormányzatának anyagi segítsége is. A volt iskolába valamikor egyszerre másfél száz gyermek is járt, s közülük sokan ott voltak most is. Az avatón Patkós Zsolt polgármester szólt a közösséget is erősítő ház felújításának fontosságáról. Mint elmondta: az önkormányzatnak a Majsától távolabb élők ugyanolyan fontosak, mint a belvárosban élők. A szalagátvágást követően közösen díszítették fel a településrész karácsonyfáját, majd Csorvási Zoltán és Csorvási Kata zenés-verses műsora tette emlékezetessé az ünnep­napot.