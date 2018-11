Az egyetemen tartott előadást Farkas Bertalan

Hazánk első űrhajósa beszélt kivételes életéről és tapasztalatairól szerdán a Neumann János Egyetem GAMF Karán a Beszélgess egy űrhajóssal című program keretében.

November minden évben az űrkutatásról szól, ezt is figyelembe véve rendezte meg az egyetem és a Honvédkórház és Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet az eseményt, melyen Farkas Bertalan űrutazásáról és az arra való felkészüléséről hallgathatta meg a nagyelőadót zsúfolásig megtöltő közönség az űrhajós érdekfeszítő személyes élményeit, majd kérdéseket is feltehettek az asztronautának.

Farkas Bertalan elmondta, hogy eredetileg sem vadászpilóta, sem űrhajós nem szeretett volna lenni, sokkal inkább futballistának készült. Feltámadó érdeklődése miatt azonban elkezdte a Repülőműszaki Főiskolát és pilóta vált belőle, majd szakértelme és kitűnő fizikuma miatt megnyílt számára a Szovjetunió vezette Interkozmosz űrkutatási együttműködési program, melynek űrhajósjelöltjeit 1977 májusában kezdték kiválogatni a vadászpilótákat Kecskeméten, a ROVKI-ban. Mint elmondta, éppen ez időben született első gyermeke, s részvétele a veszélytelennek nem mondható programban némi konfliktust szült otthon, de az események zajlottak és 1978-ban már a Szovjetunióbeli Csillagváros (Zvjozdnij gorodok) Gagarin Űrhajóskiképző Központjában találta magát családjával és Magyari Bélával, ahol 1978-tól 1980-ig tartott felkészítése az űrutazásra. Itt rendkívüli terhelést jelentő felkészítő programokon vett részt, elmondása szerint a túlélő gyakorlat volt számára a legnehezebb, amikor a visszatérést szimulálták a viharos tenger hullámai közt: a kapszulából a tajtékzó habokba kellett vetni magukat űrhajóstársával és parancsnokával, Valerij Kubaszovval. Mindkét magyar kiváló eredménnyel végezte el a kiképzést, közülük Farkas Bertalant választották ki az űrrepülésre.

1980. május 26-án, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor indult el a világűrbe a Szojuz-36 fedélzetén és május 28-án kapcsolódott össze a Szaljut-28 űrállomással. Csaknem 8 napot töltött el Föld körüli pályán. Napi 16 napfelkeltét és naplementét csodálhatott meg, mely Farkas Bertalan szerint fantasztikus, szavakkal kifejezhetetlen élmény volt számára. A programban több, biotechnológiai és anyagtechnológiai kísérletet végeztek.

Farkas Bertalan elmondta, a visszatérés nagyon megterhelő volt, hiszen a felkészítés során a gyorsulás szimulálására használt űrhajós centrifugában legfeljebb 8 G-s erőhatás érte, míg a visszatéréskor 45 G terhelést kaptak, ami csak a leleményes szovjet mérnökök munkájának köszönhetően éltek túl.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Farkas Bertalan szerint három dolog szükséges a sikeres élethez: először is folyamatosan tanulni. Másodszor szeressük a sportot, mert az segít kihozni magunkból a legjobbat és olyan oldalunkat ismerhetjük meg rajta keresztül, melyről nem is volt tudomásunk. Harmadszor pedig tanuljunk nyelveket. Javaslata szerint ha valaki űrhajós szeretne lenni, az angol és az orosz nyelv mellett érdemes japánul és kínaiul is megtanulnia.