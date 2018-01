Az egyetem a helyi iskolákkal működik együtt

A Neumann János Egyetem szeretne közelebb kerülni közelében lévő középiskolákhoz, hogy biztosítsák a diákoknak szükséges információkat a pályaválasztáshoz és hogy segítsék a tehetséggondozást.

Ennek jegyében kötött együttműködési megállapodást tegnap az egyetem a Kecskeméti Tankerületi Központtal. A Homokbányán lévő Tudósházban tartott aláíró ünnepségen elhangzott: az egyetem vezetése korábban már aláírt hasonló megállapodást a szolnoki és a ceglédi tankerülettel is. Dr. Solti Péter, a Klebelsberg Központ vezetője azt hangsúlyozta: országos szinten is példaértékű kezdeményezésről van szó, amely stabil jövőképet biztosíthat.

A megállapodás célja, hogy az egyetem beiskolázási körzetében hosszú távon is sikeres kapcsolati hálót hozzon létre a köznevelés különböző szintjei, valamint a felsőoktatás között, azaz az egyetem és az iskolák – főként a középiskolák – szorosabban együtt tudjanak dolgozni.

Finta Zita, az egyetem kancellárja és dr. Fülöp Tamás, a pedagógusképző kar dékánja is beszélt arról, hogy melyek lesznek a megállapodás főbb területei. Mint Finta Zita mondta, szándékuk, hogy az egyetem beiskolázását elősegítsék, a hallgatói utánpótlást biztosítsák, és ebben a térségben tartsák a fiatalokat. Ennek érdekében a felek vállalták, hogy széleskörű, hiteles és naprakész tájékoztatást biztosítanak az általános és középiskolai tanulók, valamint szüleik részére a felelősségteljes és sikeres pályaválasztáshoz.

A megállapodásban részt vesz az egyetem valamennyi kecskeméti kara, így már rövid távon is lehetnek kézzelfogható eredményei az együttműködésnek. Nagy hangsúlyt helyeznek a tehetséggondozásra is, ez például a középiskolás diákok egyetemi projektekbe, kutatásokba való bevonását is jelentheti. Fülöp Tamás hozzátette: kellő számú jelentkező esetén a pedagógusképző karon idegen nyelvek, természettudományok és informatika terén is képzés indul tanítóknak, akik akár így 5-6. osztályig is feltaníthatnak majd, így enyhítve az esetleges pedagógushiányt.