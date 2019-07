Az egészségtudatos életmódra nevelték a gyerekeket halasi a táborban

Új kezdeményezésként július elején tartotta első ingyenes egészségtáborát a Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda a Magyar utcai Óvoda épületében.

Az egyhetes táborban az egészségtudatos életmódra próbálták nevelni a gyerekeket. A tábor vezetője az egészségfejlesztési iroda két munkatársa, nekik segített néhány közösségi munkát végző tanuló.

– Az elmúlt időszakban az iroda tevékenységének fókuszát a fiatal korosztály táplálkozási, mozgási szokásaira, illetve lelki egészségére helyezte. Ennek kapcsán jött az ötlet az iroda két munkatársától, hogy segítsük elsősorban a kórházi dolgozók gyerekeinek nyári elhelyezését úgy, hogy közben szem előtt tartjuk az egészségtudatos nevelést. Kollégáim nagy energiát fektettek ennek megszervezésébe – mondta Lengyel János, a halasi Egészségfejlesztési Iroda vezetője.

A tizenöt fős – öt és tizenegy év közötti – gyerektársaságnak számos, a test és lélek egészségéről szóló programot szerveztek az iroda munkatársai, természetesen a táborozók életkorához igazodva.

– Minden nap volt valamilyen sportfoglalkozás, ahol különféle mozgásformákkal ismerkedhetnek meg a kicsik. Túráztunk is kicsit, elsétáltunk a Csetényi parkba, ahol megnéztük a bivalyokat. Ezek mellett a lelki, mentális egészségükre is odafigyeltünk. Gyógypedagógus és pszichológus tartott nekik csapatjátékos önismereti feladatokat, valamint relaxációs gyakorlatokat. Emellett dietetikusunk interaktív mesevetítést tartott, melynek témája az egészséges táplálkozás volt. Persze, egy kis édesség mindig belefér, így fagyizni is voltunk a gyerekekkel, az utolsó napon pedig mesefilmet nézhettek meg a moziban – részletezte Bozorádi Tímea, a halasi Egészségfejlesztési Iroda munkatársa.

A tábor ideje alatt a fiatalok a kórház ebédlőjében, illetve az óvodában fogyaszthatták el a dietetikusok által összeállított, egészséges ételekből álló reggelijüket, ebédjüket és uzsonnájukat. Napközben cukros üdítők helyet vizet ihattak a kicsik. Az egészségtábor népszerű a gyerekek és szüleik körében is, pillanatok alatt megtelt a létszám, így augusztusban ismét indítanak egy csoportot.