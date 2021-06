Az egészségmegőrzést szolgálta a majsai rendezvény

Lovas családi napot és pikniket tartottak Csólyospálos és Kiskunmajsa között.

A Csólyospálos és Kiskunmajsa között félúton lévő Zerinváry-birtokon folytatódott a megyei önkormányzat által indított Egészséges Bács-Kiskunért elnevezésű rendezvénysorozat. A megye valamennyi járásába meghirdetett sportos összejövetelek fő célja felhívni a figyelmet az egészségmegőrzés, a napi megfelelő testmozgás fontosságára. Teljesítménytúrák, kerékpáros- és futórendezvények, játékos vetélkedők is színesítik a programokat, miközben a megyei- és a helyi értékek is megismerhetők.

Kiskunmajsára családi lovasnapot és pikniket hirdettek, aminek helyszíne Zerinváry Szilárd tanyája volt. A házigazda, a Nemzeti Lovasakadémia oktatója – aki a híres örkénytábori lovagló- és hajtótanárképző iskola módszereit is alkalmazza a lovai képzésénél –, fajtabemutatót is tartott a náluk tartott lovakról. A közönség azt is láthatta, hogy türelmes, gondos munkával miként válik társsá a ló, és hogyan működik a testbeszéd az állat és az ember között.

A nézők a nap folyamán aktív résztvevőkké is válhattak és a lovaglás mellett indulhattak egy „falusi exatlonon”, ahol szalmabálák kerülgetése, akadályok átugrása és célba dobás is nehezítette a táv teljesítését. A jó hangulatú megmérettetésen rajthoz álltak gyerekek és szüleik, akik íjászkodásban is összemérhették ügyességüket.

A legkisebbek örömére az állatsimogató nyújtott ismerkedési lehetőséget nyulakkal, birkákkal, kecskékkel. A lófestés is különleges élmény volt, amikor a gyerekek vízfestékbe mártott kezekkel pingálhatták a türelmes négylábúakat.

– A tizenegy állomásból álló Egészséges Bács-Kiskun­ért sorozat múlt év őszén indult el. Hat járásban már megvalósultak a programok, amiket tavasszal szerettünk volna folytatni, de a világjárvány kicsit keresztülhúzta számításainkat. A kiskőrösi Petőfi Túra után a Zerinváry-birtok volt az idei második állomás, amely remek helyszínnek bizonyult a családi programokhoz – mondta el Süli András József, a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke. Mint megtudtuk: a következő helyszín Bugac, ahol homokfutás lesz a kihívás.