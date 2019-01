Az egész család gyűjti a veterán járműveket

Harminc évvel ezelőtt minden egy D Csepel veterán motorkerékpárral kezdődött. Patus Lászlót azonnal elkapta a gépszíj, azóta sok-sok old timer autóval és old timer motorral büszkélkedhet, ráadásul valamennyi működőképes.

A harminc évnél idősebb autók érdemlik ki az old timer rangot. A veterán járművek nem ritkák, de ha egy családban ebből több is van, az már nem hétköznapi. Patus László szenvedélyét mi sem hirdeti jobban, kecskeméti családi háza kerítése tetején egy félbevágott Trabant 500-as díszeleg.

Patus László harminc évvel ezelőtt kötelezte el magát a veterán járművek mellett. Autószerelő alapszakmájának köszönhetően a régi, sokszor működésképtelen járműveket kipofozza és használhatóvá teszi. Szívét-lelkét beleteszi az autókba, motorokba, elhivatottságát fémjelzik a makulátlan külsejű járművek, melyek mind-mind garázsokban sorakoznak.

– Míg más szabadidejében kertészkedik vagy utazik, én régi autókat szerelek. Az évek alatt sok mindent kitanultam a veterán autókról. A szereléssel nincs gond, értek hozzá, az alkatrészek beszerzésénél pedig már tudom, hogy egy-egy márka esetében merre induljak el – mesélte Patus László. – A történetem harminc évvel ezelőtt kezdődött el, egy D Csepel motorral. Rossz állapotban találtam rá, de gyönyörűen felújítottam, majd eladtam. Aztán jöttek az újabbak – tette hozzá.

A gyűjtő jó néhány darabot megtartott az évek alatt. A legrégebbi darab két 60 éves Java Pioneer, egy 60 éves orosz dongó és egy 44 éves Skoda Coupe. Ezenkívül a motorpalettát gazdagítja egy 31 éves Romet Pony, két 31 éves Babetta, egy 31 éves Komár, egy pedálos 43 éves Simson Swalbe, egy 46 éves VeloSolex, egy 45 éves Riga, egy 75 éves Verhovina, egy 50 éves MZ Trophy, valamint egy 40 éves Csepel kerékpár, mely még Patus László édesapjáé volt. Az autók között a Skodán kívül van Trabant 601-es, Wartburg, Mercedes kisbusz, Yugo, Mercedes és egy Trabant 500-as.

– Valamennyit nagyon szeretem, nincs kedvencem. Azt azért elárulom, hogy fiatalkoromban mindig is vágytam egy Skoda Coupéra, melyet sajnos, akkor nem kaphattam meg. Így különösen boldog vagyok, hogy szert tettem erre a csodálatos darabra – mondta.

Az autók duplán különlegesek, nemcsak a koruk miatt, hiszen a felszereltségük is irigylésre méltó. Ki látott már Trabant 601-est tolatóradarral, alufelnivel és központi zárral? Patus László időt és pénzt nem sajnálva számos extrával szereli fel az autókat. Valamennyi üzemképes, érvényes műszaki vizsgával rendelkezik, biztosított és még a súlyadót is fizeti utánuk.

– Gyűjteményében jelenleg a legtöbb jármű több mint harmincéves, de van két „fiatalkorú” is, egy 26 éves Mercedes és egy 28 éves Yugo, az előbbit a feleségem, utóbbit én használom.

A Patus család teljesen rabjává vált az old timer autóknak. László szereli, vásárolja a járműveket. Felesége, aki az internetes felelős, az alkatrészeket böngészi, míg a gyerekek szintén a szerelést tanulták ki. Sőt testvére, Patus Zsolt, aki eleinte óva intette a régi járművek vásárlásától, maga is gyűjtő lett. Rendőrrelikviákat, köztük régi rendőrautókat és -motorokat gyűjt.

HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az egész család mellettem áll. Én idegenkedem az internettől, egyáltalán nem mozgok rajta otthonosan, sőt szinte semennyire. Így e feladatot a feleségem vállalta át, ő tartja a kapcsolatot, keresi az alkatrészeket, böngészi az esetleges újabb járműveket. A lányom és a fiam pedig mellettem tanulták ki a szerelést. A lányom korábban egy régi VW Bogár autót rakott össze magának, melyet sokáig használt is. A fiam pedig egy Trabant 500-assal járt. Most pedig a kislányának vett egy öreg Wartburgot, azzal furikázza a városban.

Patus László elsősorban autóvásárokban talált rá az idős, gyakran rossz állapotú járművekre, de az interneten is voltak jó fogásai. Alkatrészeket eleinte még bontókban is talált, de már régóta csak old timeres körökben, országos klubokban tudja beszerezni, vagy az interneten.

Az old timer-rajongók köre összetartó. Gyakran szerveznek autós találkozókat.

– Szeretjük a találkozókat, ha márkafüggő, akkor mindig az odaillő autóval megyünk, például a Trabantosra Trabanttal. Ha márkafüggetlen találkozóról van szó, akkor általában a 9 személyes, 35 éves Mercedes kisbusszal. Átalakítottam, a hátsó üléssort kivettem, így hátul egy lakókocsirészt alakítottam ki, kényelmesen tudunk benne aludni, és még a gumicsónaknak is jut benne hely – árulta el.

Lesznek-e újabb darabok?

Egyelőre nem tervezi a gyűjtő, de soha nem lehet tudni, mikor bukkan rá egy újabb kincsre.

HIRDETÉS HIRDETÉS