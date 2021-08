Az ebédlőasztal és az egészséges táplálkozás közötti összefüggés

Napjainkban egyre többen gondolkodnak tudatosan és táplálkoznak egészségesen. A fiatal generáció számára már prioritást élvez, hogy minél jobban óvják a környezetüket és számukra az egészségük megőrzése is központi szerepet kap. Talán ennek is köszönhető, hogy egyre több ember számára válnak ismét fontossá a családi étkezések és egyre többen fordítanak figyelmet az étkezőhelyiség berendezésére. Merthogy az étkező, pontosabban, az étkezőasztal, nem csak funkcióval rendelkezik, hanem kiemelt a szerepe az egészséges táplálkozásban is. Mutatjuk is, hogyan segít egy asztal az egészségünk megőrzésében.

Hogyan segíti az ebédlőasztal az egészségünk megőrzését?

Az étkezőasztal központi szerepet foglal el az étkezőben. A méretét és az anyagát tekintve sokan figyelembe veszik a család létszámát és életmódját. Az, hogy mennyire letisztult és mennyi minden van az asztalon egy-egy étkezés alkalmával, a szülőktől is függ. A családi étkezések nagyon fontosak, de nem mindegy, hogy ezt milyen környezetben tesszük. Minél nagyobb a rendezettség az asztalon, annál fegyelmezettebb lesz az étkezésünk, annál jobban tudunk az elfogyasztott ételre koncentrálni. A káosz elvonja a figyelmet a táplálkozásról és vagy túl sokat eszünk, vagy nem eszünk eleget, így egy-két óra múlva esélyes lesz, hogy valami nassolnivalót veszünk magunkhoz.

Az egészséges táplálkozást biztosítja az is, ha nem tereljük el tévénézéssel, olvasással, telefonálással a figyelmünket. Ha nem élünk ezekkel az eszközökkel a családi vacsorákon, a teljes figyelmünket és érzékeinket az étkezésekre tudjuk összpontosítani, amivel megelőzhetővé válik a túlevés. Ugyanis, ha csakis az evésre koncentrálunk, akkor egyrészt alaposan megrágjuk az ételt, másrészt figyelni fogunk a testünk jelzéseire, hogy mikor laktunk jól és ezek mind- mind hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez.

A figyelmünk akkor sem kalandozik el, ha minden egyes étkezést együtt költünk el a családdal. Az ebédlőasztal kiemelt szerepet kap az egészséges táplálkozásban. A szép és ízléses teríték, a felszolgált, minőségi ételek is hozzájárulnak az egészségünk megőrzéséhez, de annak is nagy szerepe van benne, hogy nem a kanapén tévét nézve veszünk magunkhoz valamilyen gyorsételt, ami köztudottan negatívan hat az egészségre. Ha a család számára kialakult egy rutin az esti étkezések alkalmával, akkor minden valószínűség szerint az is lényeges, hogy olyan ételek kerüljenek az asztalra, amelyek tápanyagokban bővelkednek és az egészség megőrzését szolgálják.

Az étkezőasztal körül helyett foglaló család tudatosabban étkezik és gyakran a család minden tagja részt vesz ezeken az étkezéseken, sok esetben a vacsora elkészítése is közösen történik. A konyhai tevékenységeknek és együttléteknek pedig kapcsolatépítő ereje van, ami szintén az egészséget szolgálja. A gyerekek ráadásul mintaként tekintenek a szüleikre. Tehát, ha gyermekkorukban az egészséges étkezés felé tereljük őket, akkor szinte semmi esély sem lesz arra, hogy a gyermek felnőve áttér a gyorséttermi vagy feldolgozott ételekre és nem a gyermekkorában megszokott és megszeretett ízeket és ételeket választja. Ráadásul a családi étkezések alkalmával, a nagy beszélgetésekre is lehetőség van, akár az egészséges táplálkozásról is, ami szintén hozzátartozik ahhoz, hogy a gyermek milyen étkezési szokásokat alakít ki és tart fenn felnőttkorában.