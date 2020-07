Az aszály miatt nem költenek ebben az évben a kanalasgémek

A tavaszi aszályok miatt nem kedvezett az idei év a legtöbb vízimadárfajnak, így többek között a kanalas­gémek is rossz költési szezont zártak – tájékoztatta hírportálunkat közleményében a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. A nemzeti park 2003 óta kíséri fokozott figyelemmel a hazai kanalasgém-populáció életét és azt, hogy mi történik a vonulási útvonalaikon.

Eddig tizenkét kanalasgém – hat fiatal és hat öreg – hátára helyeztek fel GPS-jeladót a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai. A jeladós vizsgálatok megerősítettek több feltételezést, amit a szakemberek eddig csak a madarak viselkedéséből sejtettek. A kedvezőtlen években a kanalasgémek jelentős része neki sem kezd a fészkelésnek. Ezt bizonyította egy öreg tojó megfigyelése is, melyre még tavaly tettek fel jeladót a Csaj-tónál.

Dr. Pigniczki Csaba, a nemzeti park természetvédelmi őre és a hazai kanalasgém-kutatás koordinátora arról számolt be, hogy a vizsgált példány idén meg sem próbált fészkelni, hanem a Kárpát-medence déli harmadában kóborolt. Ugyanez a madár a szokatlanul korai elvonulásokról is érdekes adatokat szolgáltatott. A vizsgált példány már július 7-én, egy betörő hidegfront északi szelét kihasználva Olaszországba, Manfredoniába repült, ami azt jelenti, hogy nagyon korán megkezdte vonulását. Ezt követően (július 16-án) Szicíliába vonult, és várható, hogy innen hamarosan folytatja útját Tunéziába, a Gabèsi-öböl környékén lévő telelőhelye felé.

Azért is számít igen korainak ez a vonulás, mert a kanalasgémek jellemzően augusztus és október vége között indulnak el telelőhelyeikre. A közleményben kiemelték, hogy nem ez a legkorábbi időpont, olyan példány is volt, amit már május közepén Észak-Olaszországban fényképeztek le. Többször is előfordult, hogy a tavasszal még Magyarországon azonosított példányok júniusban már délnyugat felé tartottak és Olaszországban figyelték meg őket. Ezek az esetek kivétel nélkül száraz, aszályos években fordultak elő.

Másik három öreg, jeladós példány sorsát is követték a nemzeti park szakemberei az idei költési szezonban. Ezek a gémek ugyan elkezdtek fészkelni, de végül feladták, tojásaikat vagy kis fiókáikat sorsukra hagyták az aszály okozta táplálkozási nehézségeik miatt.

A közlemény kitér arra, hogy miért jelent problémát az aszály a madárfajta táplálkozása szempontjából.

A kanalasgémek jellegzetes formájú csőrükkel csak az úgynevezett lábalható, negyven centiméternél sekélyebb vizekben tudnak táplálkozni. Képtelenek száraz területen pockot, gyíkot vagy sáskát fogni, mint azt a gólyák, nagy kócsagok vagy szürke gémek teszik. Az olyan száraz, aszályos időszakok, mint az idei volt, különösen súlyosan érintik a Kárpát-medencei állományt. A kanalasgémek egy kedvezően vizes fészkelési időszakban a gémtelep 10–15 kilométeres körzetében táplálkoznak, és akár heteken át ugyanazt a területet keresik fel. Ezzel szemben idén mindennap új helyen próbáltak zsákmányt szerezni, több esetben nagy távolságokat, nem ritkán negyven kilométernél is nagyobb utat tettek meg, hogy megfelelő vizes élőhelyet találjanak élelemszerzésre. A madarak gyakran szokatlan helyeken, kacsaúsztatókon, csatornaszakaszokon vagy kisebb városi záportározókban tűntek fel. Az országszerte hulló nagyobb júniusi esők sem javítottak a helyzeten, az így kialakuló vizek nem segítették a kanalasgémek fiókanevelését.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság hangsúlyozza, hogy a hazai vízimadár-állományokat leginkább téli és tavaszi vizek megőrzésével lehet segíteni, mert ezekben sok a vízi gerinctelen élőlény és a kétéltűek, adott esetben még a halak szaporodásához is megfelelő környezetet biztosítanak. A táplálékállatokkal teli vizek nemcsak a kanalasgémek fióka­nevelését segítik, hanem más fajok számára is kedvezőek. Ezek a vízi ökológiai rendszerek a klímaváltozás hatásait is mérséklik és a magasabb talajvízszint a mezőgazdaságban nélkülözhetetlen a jobb termésátlagok eléréséhez. A nemzeti park emlékeztet, hogy a Kárpát-medencében a hajdani vizes élőhelyek csupán töredéke maradt meg napjainkra, ezért szükséges vizeink teljes körű megőrzése.