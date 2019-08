Az árva kutyákért futottak a családi napon Bácsalmáson

Szép példáját mutatták az összefogásnak a bácsalmásiak az elmúlt hétvégén, amikor több mint százan álltak rajthoz az éjszakai futáson, a nevezési díjakból befolyt teljes összeget, több mint 200 ezer forintot a szervezők a helyi ebrendészeti telepen lévő árva kutyák javára ajánlották fel.

A városban komoly hagyománya van a tömegsportnak és a jótékonykodásnak is, az egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást több helyi civil szervezet is népszerűsíti. Egy évvel ezelőtt egy tartósan beteg kislány javára szerveztek közös futást, akkor több mint hétszázan álltak rajthoz, az ország távolabbi településeiről és még a határainkon túlról is érkeztek futók. Most ugyan valamivel kevesebben voltak, de a rajtvonalnál így is tolongtak az indulók.

A Bácsalmási Kulturális Egyesület szervezett jótékonysági futást a bácsalmási ebrendészeti telepen lévő kutyákért. A nevezők 700 méteres és négy kilométeres távra válthattak támogatói jegyeket.

– Onnan jött az ötlet, hogy az egyesület egy családi napot szervezett a Garabonciás Ház udvarán, amit szerettünk volna egy jótékony célú programmal gazdagítani. Azért éppen a kutyák, mert egyre több felhívás olvasható a különböző közösségi oldalakon, hogy sok ebet tesznek ki az utcára, válik gazdátlanná és kerülnek be az ebrendészeti telepekre, állatotthonokba. Ötletünkkel felkerestük Malesevics Andreát, a bácsalmási ebrendészeti telep munkatársát, aki civilben is aktív állatmentő. Rögtön a kezdeményezésünk mögé állt – mondta el Törökné Fekete Renáta, a futóverseny fő szervezője.

Bácsalmáson is problémát okoz a felelőtlen állattartás, habár közel sem annyi kutya került utcára, mint más városokban, de itt is jelentős összeget fordít az önkormányzat a kóbor kutyák befogására, megfelelő elhelyezésére. Erre a célra négy kennel áll rendelkezésre, 14 kutya van jelenleg a telepen, így telt házzal működik, ezért lenne szükség újabb kennelek építésére – erről már Malesevics Andrea, a telep munkatársa beszélt. Elmondta azt is, hogy a hiedelmekkel ellentétben helyhiány miatt nem altatnak el egyetlen kutyát sem, igyekeznek megfelelő gazdit keresni a számukra, vagy más olyan állatotthonokba kerülnek át, ahol hamarabb tudják szerető családhoz juttatni őket. A futóversennyel egyben a felelős állattartásra is igyekezett felhívni a figyelmet a szervező Bácsalmási Kulturális Egyesület. A nevezésekből befolyt teljes összeget – több mint 200 ezer forintot – átadták a szervezők a telep vezetőjének, a pénzből kutyaeledelt és más, az ebek ellátásához szükséges eszközöket vásárolnak.

Az egyesület sokrétű tevékenysége révén igen népszerű a városban, ennek egyik jele, hogy egy magánszemély saját örökségét, egy családi házat ajánlott fel működésre a szervezetnek, amely mostantól a székhelyük lesz, és Garabonciás Házként működik.

– A későbbiek során egy helyi kerékpármúzeumot szeretnénk létrehozni az épület egy részében, ahol Roskó Gábor grafikus, festőművész, a Szegedi Tudományegyetem Rajz–Művészettörténet Tanszéke oktatójának európai hírű relikviáiból, kerékpárgyűjteményéből szeretnénk egy állandó kiállítást létrehozni. Az épület többi részében a helyi értékeket bemutató közösségi rendezvényeket, kiállításokat szerveznek majd és egy alkotóműhelyt is kialakítanak – mondta el Fekete Ónodi Erzsébet, a Bácsalmási Kulturális Egyesület munkatársa.

A hétvégi családi napon a Garabonciás Ház udvarán álló szabadtéri kemencében kovászos kenyeret és rétest sütöttek, de az érdeklődők megismerkedhettek a batátából (édesburgonyából) készült ételféleségekkel. A Bácsalmásért Szociális Szövetkezet helyi gyümölcsökből és zöldségekből készített bácsalmási finomságokkal, valamint a Bácsalmási Turisztikai Iroda termékeivel is várta az érdeklődőket.