Az anyatej nagyon fontos a koraszülött babáknál

Kecskeméten „PICi kincs születik” címmel pénteken első alkalommal rendezték meg a laktációs konferenciát, melyet két laktációs szaktanácsadó – Szabóné Kis Éva és Szabó Béláné Rita – álmodott és szervezett meg.

A rendezvényhez csatlakozott az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is. A témában neves kecskeméti és budapesti előadók tartottak a szakemberek számára értékes előadásokat.

Mint arra a konferencia címe – „PICi kincs születik” – is utalt, az előadások fókuszában a koraszülött gyermekek életkezdésének elősegítése állt az anyatejes táplálás tükrében. A laktáció, azaz a szoptatási időszak fontosságát, sokszor életmentő hatását is megerősítették. Szó esett még a koraszülött babák gyógytornász általi megsegítéséről is.

A szervezők a konferenciát azért szervezték meg, hogy a társszakmákban dolgozók korszerű ismereteket kapjanak a laktáció élettanáról, a szoptatás jelentőségéről az anya-gyermek kapcsolatban, különös figyelemmel koraszülöttség esetén.

Szabóné Rita és Szabóné Éva köszöntője után elsőként dr. Kelemen Edit, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Koraszülött és Újszülött Osztály osztályvezető főorvosa tartott előadást, Koraszülöttek napjainkban címmel. A főorvosnőt követően további nyolc előadást hallhattak az érdeklődők.