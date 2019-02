Az anyagcsere betegségei kapnak központi szerepet a továbbképzésen

Közel kétszáz résztvevője van annak a szombati kecskeméti orvosi továbbképzésnek, amelynek középpontjában az életet veszélyeztető, hirtelen kialakult anyagcsere-­megbetegedések állnak.

Mindennapi metabolikus dilemmáink címmel hirdette meg a kurzust a megyei kórház sürgősségi betegellátó osztálya, azaz az SBO valamint a neurológiai és stroke-osztály. A képzés célja, hogy a különböző szakmákban gyakorló orvosok a mostanában egyre gyakrabban előforduló anyagcsere-betegségekkel kapcsolatban tapasztalatokat cserélhessenek. Az előadók a sebészetben, ideggyógyászatban, sürgősségi ellátásban, háziorvosi gyakorlatban előforduló eseteket is elemzik.

Dr. Szabó István főorvos, az SBO vezetője elmondta: egyre többször találkoznak olyan anyagcsere-problémával – leggyakrabban a cukorbetegséggel – küzdő pácienssel, akinek viszonylag egyensúlyban lévő egészségi állapotát egy hirtelen fertőzés (például influenza) teljesen felborítja, és akár halálos eredmény is bekövetkezhet. De akár egy kiadósabb vendégség, a szokottnál bőségesebb vacsora vagy egy disznótor is tragikus következményekkel járhat, ha a beteg túl sok zsíros, fűszeres ételt vagy alkoholt fogyaszt. Az orvosoknak ráadásul ilyenkor nagyon nehéz és összetett dolguk van, hogy kiderítsék, mi okozta a legyengült állapotot vagy a tudatzavart, hiszen felmerülhet hasnyálmirigy-gyulladás, gutaütés vagy alkoholos mérgezés is.

A Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által is támogatott továbbképzésre több mint 170 résztvevő regisztrált, az előadók között lesz dr. Zacher Gábor toxikológus, egyetemi docens is.