Az állatok szeretetére nevel a Kecskeméti Vadaskert tábora

Az állatokkal való foglalkozás nemcsak szórakozás a táborozóknak, a Vadaskertben töltött egy hétnek jelentős szerepe van a szemléletformálásukban, az önkontroll, fegyelem és figyelem erősítésében.

Évek óta nagy sikere van a Vadaskert táborainak, szinte azonnal betelnek. Az intézmény fontos feladatának tartja, hogy a jövő nemzedékének figyelmét az állatok szeretetén át hívják fel az állatok védelmére, a környezetünk és a természet megóvására. Ennek jegyében szívesen foglalkoznak a táborozó gyerekekkel. Idén is több saját tábort szerveztek az előírt egészségügyi szabályok betartásával, a héten zajlik a második turnus.

A Rózsaszín Fekete Párducok, az Oroszlánfejű Makik és a Táncoló Szurikáták csapata méri össze ezen a héten az ügyességét. A táborlakókat még hétfőn osztották fel három csoportra, a neveket a gyerekek maguk választották ki. Délelőtt az állatokkal foglalkoznak, segítenek az etetésben. Van a karámsor, a ragadozósor és a kisállatsor. A csapatok mindennap más-más állatcsoportnál segédkeznek. Délután pedig játékos, de állatos feladatok várnak rájuk.

Sok a visszatérő gyermek, aki már évek óta rendszeresen jelentkezik a vadaskerti táborba. Nosek Roland harmadik alkalommal érkezett a táborba.

– Szeretem ezt a tábort, mindig nagyon várom. A gondozók kedvesek és sokat mesélnek az állatok világáról. A kedvencem az oroszláncsalád. Délután sokféle játékból választhatunk, kedvelem a kézműves-foglalkozásokat is. Gyorsan telnek a napok, idén is biztos sok kedves emléket gyűjtök. Év közben családommal is szívesen kijövünk a Vadaskertbe, ahol én már otthonosan mozgok – mesélte Roland.

Polyák Emese is ismerősként érkezett a táborba, az előző években már többször részt vett a programon.

– Én is nagyon szeretem, amikor a gondozók beavatnak minket az állattartás érdekességeibe. Azt is megtanítják, hogyan bánjuk velük, például sose hergeljük fel őket. Imádom az állatokat, a Vadaskert lakói közül a simogatóban lévő nyuszik a kedvenceim. Rajtuk kívül – a Harry Potter nyomán – a hóbaglyot szeretem, az ő ketrecéhez is gyakran ellátogatok.

Új táborlakó Hraskó Zorka, akit azonnal magával ragadott a Vadaskert hangulata. Kedvence a sarki róka, Hógolyó lett, akinek kifutójába egyébként a táborlakók személyesen is bemehetnek a gondozó kíséretében. Zorka már nagyon várja ezt a pillanatot. Addig is szívesen nézegeti a többi állatot, különösen a kis kengurukat, és nagyon élvezi a játékos feladatokat.

A tábor felügyeletében részt vesz a 19 éves Oláh Enikő. A jelenleg tanítóképző karon tanuló hallgató egykoron még kandós diákként az iskolai közösségi szolgálat keretében cseppent bele a Vadaskert világába. Nagyon megszerette, azóta rendszeresen hívják táborfelügyelőnek, és év közben különböző rendezvényekhez segíteni.

– Nagyon szeretem a vadaskerti munkákat. A tábor különösen jó tapasztalatszerzés számomra, hiszen tanítónak tanulok. Az állatok pedig mindig is kedvesek voltak számomra. A vadaskerti állatok közül a kis díszpatkány, Margit a kedvencem, vele több feladatot is bemutatok a gyerekeknek a táborban – mesélte Enikő.

Szintén a táborfelügyelők csapatát erősíti a 19 éves Bálint Dóra, bolyais diáklány. – Számomra ez az első diákmunka, nagyon könnyen beilleszkedtem. A munka felelősségteljes, de kellemes. Friss levegőn vagyunk, élvezem a gyerekek nyüzsgését, miközben sokat tanulok magam is az állatok tartásáról, gondozásáról – jegyezte meg.

A táborfelügyelők között pedagógusok is vannak, Erdős Zsuzsánna évek óta visszatérő csapattag.

– A vadaskerti táborra mindig igent mondok, mert rendkívül jónak tartom, több szempontból is. Hihetetlenül jó személyiségfejlesztő, miközben a gyerekek észre sem veszik. Az állatokkal való foglalkozás során fejlődik az önkontrolljuk, a fegyelmük és a figyelmük erősödik. Sokat tanulnak az állatokról. Olyan dolgokat tapasztalnak meg a való életben, melyet egy tankönyv sosem adhat át – összegezte tapasztalatait.