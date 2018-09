Az alapítvány a kisgyermekes anyukáknak nyújt segítő kezet

Hamarosan útjára indul az Otthon Segítünk Alapítvány önkéntes segítő szolgáltatása. Elsősorban kisgyermekes anyukáknak szeretnének segítő kezet nyújtani, akkor, amikor valóban el­kélne nekik még egy pár kéz.

Európában már több mint harminc éve, Magyarországon is közel húsz éve sikeresen működik az Otthon Segítünk Alapítvány. Az önkéntes szolgálat néhány héten belül Kecskeméten is beindul, jelenleg az önkénteseket toborozzák és várják a kisgyermekes családok jelentkezését.

Az alapítvány ­kecskeméti szolgálatát Daróczi Marcsi vezeti­, aki bemutatkozásként „Mesés nyári esték”, avagy a Játszótéri esti mesék programmal debütált az elmúlt hetekben, először a Hunyadivárosban, majd a Vacsi közben.

– Esténként kiültünk a takaróinkra a játszótereken és meséket olvastunk fel a gyerekeknek. Több korosztályra is gondoltunk, kezdtük az egészen kicsiknek szóló mesékkel, majd jöttek az óvodás- és kisiskoláskorúak, végül a felnőtteknek szóló mesékkel zártunk. Nagyon jó kis közösségek alakultak ki, többen vissza-visszatértek estéről estére, saját mesekönyvvel érkeztek és maguk is vállaltak felolvasást. Jó érzés volt látni, hogy a mesék milyen gyorsan összehozták az egymásnak ismeretlen szülőket, gyermekeket, egy közösséggé formálva őket – elevenítette fel emlékeit Marcsi, aki maga is négygyermekes családanya.

Az alapítvány hamarosan megkezdi elsődleges célját, azaz a kisgyermekes családok otthoni segítését.

– Az alapítvány célja, hogy önkénteseken keresztül, ingyenesen segítsen, olyan kisgyermekes családoknak, akik maguk is úgy gondolják, hogy elkélne egy kis segítség átmenetileg, 3–6 hónapon keresztül. Nem arról van szó, hogy a család szociálisan rászorult vagy már mély krízishelyzetben van. A célunk pontosan a prevenció, azaz a megelőzés, elkerülni hosszú távon, hogy idáig eljussanak a családok – részletezte.

Az alapítvány önkéntes szolgáltatására jelentkező családoknál egyetlen feltétel van, hogy legalább egy hat éven aluli gyermekük legyen. Jelentkezés írásban az alapítvány központi címén lehet, a www.otthonsegitunk.hu oldalon.

– Az ország számos pontján megfigyeltem az alapítvány munkatársainak munkáját. Ez alapján elmondhatom: hogy – anyagi helyzettől függetlenül – nagyon sok olyan család van, ahol a mindennapok során a legalapvetőbb feladatoknál is kevésnek bizonyul az édesanya két keze. Például gyakori, hogy egy óvodáskorú gyermek mellé egy ikerpár születik. Az édesanyának bizony már az is gondot okoz, hogy egyszerre felöltöztesse mindhárom gyermekét és orvoshoz vigye, vagy bevásárolni menjenek. Egyre több olyan fiatal pár van kisgyermekkel, akik – munkahelyváltás miatt – számukra új városba költöznek, ahol se barát, se családtag, akire számíthatnának. Nem tudják, hol a baba-mama klub, vagy hol lehet olcsón pelenkát venni. Mivel napjainkban eléggé kitolódik a szülés ideje, gyerekek sokasága nő fel úgy, hogy nem ismeri a nagyszülői szeretetet, vagy éppen fordítva, még aktívak a nagyszülők és akár napi 8 órában is dolgoznak, így nem érnek rá segíteni. Nem ritka eset az sem, ha az anyuka a kisgyermek mellett újra tanul és a vizsgaidőszakban nem tud kellően koncentrálni a tananyagra. Ehhez hasonló helyzetben élő családoknál nagyon hatékony segítséget tudnak majd nyújtani önkénteseink – tette hozzá.

Az önkéntesek esetében nagyon fontos leszögezni, hogy maguk is szülők. Elsősorban az édesanyáknak segítenek, abban, amiben a szülő kéri a segítséget, így a feladat nem marad egyedül az édesanyára. Az önkéntesek célja, hogy a szülői szerepükben erősítsék meg a szülőket. Hetente néhány alkalommal, 1–2 órára nyújtanak baráti vagy éppen „nagymamai” segítő kezet. Egyedül nem maradnak a gyermekekkel, de segítenek például eljutni több gyerekkel az orvoshoz, és abban is, hogy a hosszú várakozási idő alatt is minden jól menjen. Vagy lekísérik őket a játszótérre, és abban segítenek, hogy mindkettő vagy mindhárom gyerekre kellően oda tudjon figyelni az édesanya. Gyakori, hogy segítkeznek a bevásárlás során is.

– Olyan élethelyzetekben lépnek fel önkénteseink, melyek egyáltalán nem tragédiák, egyszerűen csak meg kell oldani őket. Az édesanyák híresek arról, hogy jó szervezők, és nagy teherbírásúak, de egyre gyakoribb, hogy ebbe mégis elfáradnak, kimerülnek. Ezt szeretnénk elkerülni, ez a prevenció, megelőzni például a kimerültségből eredő krízishelyzeteket, súlyosabb gondokat, családi, belső tragédiákat – jegyezte meg.

Az önkéntesek toborzása a napokban kezdődött el. Eddig négyen már jelentkeztek, olyanok, akik maguk is szülők, nagyszülők, hölgyek, de urak is, akik, mint nagypapák vállalják az önkéntes munkát, szívesen kertészkednek például a gyermekekkel, vagy megtanítják őket madáretetőt építeni, diót törni, barkácsolni.

– Sok nagyszülő nem is gondolná, milyen sok családnak lenne szüksége arra, hogy a gyerekek találkozhassanak a harmadik generációval. Nem egy olyan nagymama van, akinek külföldön, vagy távol Kecskeméttől élnek szerettei, szabadideje pedig tengernyi. Nekik pont ideális ez az önkéntes munka. Jót tennének, és ők maguk is kapnának viszont szeretetet, egy pótcsaládtól, unokától – hangsú­lyozta.

Az önkéntesek egy ingyenes 40 órás képzést kapnak. Az önkéntesek is csak nyerhetnek a képzéssel és a munkával. Fejlődik általa a személyiségük, önismeretre tesznek szert. Közösséghez tartozhatnak és a bennük szunnyadó pozitív energiát, derűt megoszthatják másokkal, aktív, értékes embernek tudhatják magukat idős korukban is.

– Alapítványunk arra is nagy figyelmet fordít, hogy az önkéntesek kiküldése előtt valóban felmérje a család szükségleteit. Egy elbeszélgetés során próbálok valós képet kapni a család élethelyzetéről, megbeszéljük, hogy mi miben tudunk segíteni és mi az amiben sajnos nem. Sokszor a családok csak a felszínt látják, segítségünkkel sikerül pontosítani azt a területet, amiben valóban a segítségünkre van szükségük. Mindig úgy segítünk, hogy a szülői szerepben megerősítsük az édesanyát, édesapát. Mint egy karó, ami támaszt jelent, de amint megerősödik a fa, elveszik mellőle. Nem helyettük csináljuk meg a dolgokat, hanem segítünk, hogy könnyebben megoldják. Úgy és olyan módszerekkel támogatjuk őket, hogy ha majd elhagyjuk a családot, akkor se maradjon utánunk űr. Nem tanácsot osztogatunk, hanem társak vagyunk abban, hogy ők találják meg a számukra legjobb megoldást az élethelyzetükre. A megoldást, ami ott van legbelül, csak esetleg a fáradság elnyomja bennük – mondta végül Marcsi.