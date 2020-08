Az agrárszakmákkal ismerkedtek Jánoshalmán

Bács-Kiskun megyében harmadik alkalommal szervezte meg a szakmakóstoló nyári pályaorientációs programhetet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága a Déli Agrárszakképzési Centrum Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumával közösen. A gazda, növénytermesztő, állattenyésztő és lovászszakma irányait igyekeztek megismertetni húsz pályaválasztás előtt álló felső tagozatos tanulóval.

A program első napján véletlenszerűen kialakított négyfős csoportokban kezdődtek meg a szakmai tevékenységek. Délelőttönként a csoportok forgószínpadjelleggel ismerkedhettek meg az állattartási, növénytermesztési, gépészeti és kertészeti feladatok alapjaival. A programhét délutánján szakmai ismereteket igénylő szabadidős tevékenységeket szerveztek a jánoshalmi Renner Bt. üzemébe, valamint a Király és Társa Kft. Király Lovastanyájára látogattak el a fiatalok. A szakmai tevékenységek között szerepelt szerszámismeret, kulcstartókészítés, határszemle, sajtkészítés, lovaglás és még állati szívet is boncoltak a gyerekek, bővítve anatómiai ismereteiket.

A hét további részében a diákok megismerkedhettek a kombájn vezetésével, a gyerekek nagy izgalommal várták ezt a programot, a legtöbben ki is próbálták. A programhét záróakkordjaként családi kvízversenyt is rendeztek a szervezők.

A Szakmakóstoló Hetek keretében augusztus 14-ig – országszerte 18 agrárszakképző intézmény közreműködésével – közel négyszáz általános iskolai tanuló kerülhet közelebbi kapcsolatba az agrárszakmákkal. A kamara ezzel a programsorozattal is népszerűsíti a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmákat a tanulók körében. A szakmakóstoló hét a hagyományos pályaorientációs programokkal szemben az agrár-szakképesítések élményalapú megismerését helyezi előtérbe, a tanulók kipróbálhatják a különböző munkafolyamatokat, duális képzésben részt vevő gazdálkodók bevonásával. Így olyan átfogó ismereteket, tapasztalati tudást és élményeket kapnak, amelyek motiválhatják őket a pályaválasztásban.