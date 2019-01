Az 1930-as évek hangulatát és slágereit idézi meg a darab

Kacagtató, zenés-­táncos komédiával várja közönségét a kecskeméti Pótszék Társulat január 22-én 19 órától a Kelemen László Kamaraszínházban. A Helyet az ifjúságnak – avagy a Nagy Svindli című produkcióban az 1930-as évek hangulata és slágerei elevenednek meg a színpadon. Az előadásról Nyitrai Brigitta társulatvezetővel beszélgettünk.

– Ismét lezárult egy esztendő. Hol tart jelenleg a Pótszék Társulat?

– Nagyon sok színdarabot tudtunk tavaly műsoron tartani, és a szeptemberi drámánk is nagyon nagy sikert aratott. Továbbra is Kecskemét marad a fő bázisunk, azonban nagy örömünkre országszerte hívnak bennünket. Emellett egyre több településen kerülünk be valamelyik produkciónkkal a színházi bérletes műsorba. Hatalmas megtiszteltetés és büszkeség számunkra, hogy hivatásos művészekkel kerülünk adott esetben közös bérletbe, melyet szerintem hazánk egyetlen másik amatőr színtársulata sem tudott még elérni. Ráadásul az egyetlen amatőr társulat vagyunk, mely önfenntartó. Persze, szoktunk segítséget kapni, például jelmezek tekintetében nagyon sokat szokott segíteni a kecskeméti Katona József Színház.

– Miben rejlik sikerük titka?

– A sikerünk titka szerintem a szereposztás. Próbálunk mindig olyan darabokat választani, melyek testreszabottak társulatunk tagjai számára. Másrészt pedig a lelkesedésünk, hiszen minden tagunk rendelkezik állandó munkahellyel. Hétvégente tudunk próbálni. Általában a teljes szombatunk és vasárnapunk rámegy. Ezt csak szívvel-lélekkel lehet csinálni.

– Legközelebb mely produkcióval lépnek színpadra?

– Legközelebb a Helyet az ifjúságnak – avagy a Nagy Svindli című vígjátékunkat láthatja majd a közönség kedden a Kelemen László Kamaraszínházban, melyet kicsit újraöltöztettünk. 2016-ban ugyanis már felléptünk ezzel a komédiával, most azonban zenés-táncos darabbá gyúrtuk át, melynek szereposztása is megújult. Három évvel ezelőtt nagy sikert aratott a produkció, ezért gondoltuk, hogy kicsit más köntösben, de újra műsorra tűzzük. Olyan érzésem van e darabbal kapcsolatban, mint mikor a menyasszony már készen áll, csupán egy dolog van még hátra. E darab esetében a zene és a tánc fátyolként kerül rá egy már kész produkcióra. Bevallom, kicsit izgulunk, ugyanis ez a Pótszék Társulat első revütáncos darabja, melyben hivatásos táncművészek lépnek majd fel. Az előadás az 1930-as évek hangulatát idézi majd meg.

– A történet változatlan maradt?

– Igen, a cselekményen nem változtattunk. A nagy gazdasági világválság ideje alatt játszódik a történet, melyben egy fiatalember egy álügy mögé bújva bedolgozza magát egy bankba. Természetesen helyet kap benne a szerelem, a huncutság, a cselszövés. A fiatalember elhiteti mindenkivel, hogy fontos ember. A bankban senki nem meri megmondani neki, hogy fogalmuk sincs, valójában ki is ő, és mi az az ügy, melyről beszél. Szerintem nagyon aktuális a történet, jó párhuzamot lehet felfedezni a darab és mai világunk között. Hiszen manapság is sokan jóval többnek próbálják mutatni magukat, mint amilyenek valójában. Mindenki gyűjti a papírokat, hogy el tudjon helyezkedni, az esetek többségében azonban nem a papír határozza meg valakinek a rátermettségét. Emellett az emberek napjainkban nagyon nehezen vállalják fel, ha valamit nem tudnak, valamihez nem értenek. A fiatalember pedig ezt a hozzáállást használja ki, melynek eredménye rengeteg kacagtatóan komikus helyzet.

– Milyen további produkciókat terveznek az idei esztendőben?

– Áprilisban egy Woody Allen-darab bemutatóját tervezzük. Emellett ősszel szeretnénk egy második világháborús produkcióval színpadra lépni. Utóbbiba, úgy gondolom, kevés amatőr csapat merne belevágni, mert nagyon komoly jelmez- és díszletigénnyel bír az előadás. Télre pedig egy mesejátékkal készülünk majd kedves közönségünknek. Igyekszünk folyamatosan új és új műfajokban kipróbálni magunkat, feszegetjük a határainkat.

Szereplők, közreműködők

Holub Kornél, az elnök: Gulyás László

Klárika, az elnök lánya: Király Kata

Ervin, banktitkár: Varga László

Boronkay György, munka­nélküli fiatalember: Bunyik Tamás

Sárika, gépírónő: Mogyoró Zsanett

Frau Gertrud, svájci anyabank referense: Nyitrai Brigitta

Nikolics Elvira, főosztályvezető: Hartyáni Katalin

János, tiszti szolga: László Ferenc

Idős úr: Czirkó István

Táncosok: Varga Bendegúz, Varga Attila

Rendező: Gulyás László

Koreográfus: Varga Donát

Dramaturg: Szöllősy Judit

Zenei vezető: Nyitrai Brigitta

Technikus: S. Csontos Ottó

