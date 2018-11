Autópálya szeli majd át a dél-alföldi régiót

A Dél-Alföldön élők várják az M9-es autópálya megépítését, a határ menti települések önkormányzatai a térség felzárkózását remélik a beruházástól.

Több mint két évtizede vetődött fel először a tervezett autópálya építése, amely a nyugati országrészt kötné össze a Dél-Alföld régióval. Több nyomvonalról is szóltak a hírek, Kiskunhalastól északra és déli irányban lévő területek is szóba jöttek. Információink szerint a kilencvenes évek elején különböző egyeztetések folytak a Jánoshalma–Kisszállás közötti nyomvonalról, utána elővásárlási jogot is bejegyeztettek az állam javára az érintett földekre, később azonban nem sokat lehetett tudni a tervezett beruházásról.

A sokéves csöndet Varga Mihály pénzügyminiszter hét elején tartott sajtótájékoztatója törte meg, ahol bejelentette, hogy az M9-es autópálya megépítése is része a kormány versenyképességi csomagjának. Az új autópálya tervezett nyomvonala az ország nyugati és déli határait köti össze, Vas és Csongrád megyei végpontokkal.

Sajtóinformációk szerint az előkészítése lassan halad, az útvonal nagyrészt még csak tervezési fázisban tart. A következő években azonban felgyorsulhat a beruházás megvalósítása. A versenyképességi csomag részeként várhatóan kiemelt státuszt kap majd a projekt, amivel jócskán rövidíteni lehet az engedélyezési és egyéb eljárási határidőket.

A legfrissebb információk szerint a tervezett nyomvonal Kisszállás és Jánoshalma között haladna, az autópálya építéséről a térség önkormányzatai egyelőre nem nyilatkoztak, azonban valamennyi település komoly lehetőséget lát a fejlesztésben, amely az elkövetkezendő évtizedekben bekapcsolná az ország és az európai vérkeringésbe az országnak ezt a régióját is.

