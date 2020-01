Autónyitás Budapesten gyorsan, és legfőképpen szakszerűen

Filmekben olykor látni, hogy valaki fontos dolgára indulna, ám a kocsi ajtaja nem nyílik, ne adj isten sikerült a kulcsot az autóba zárni, a pótkulcs pedig elérhetetlen távolságban van.

Mozizás közben jót derülhetünk egy ilyen szituáción, viszont ha velünk történik meg, hogy a végtelenül evidens autónyitás Budapest területén járva hirtelen problematikussá válik, nem lesz őszinte a mosolyunk. Főleg akkor nem, ha például sürgős ügyet kell intézni a fővárosban, majd indulnánk tovább, vidékre, mert a rokonok várnak ránk. Egy ilyen szituációban könnyen eluralkodnak rajtunk az érzelmek, dühössé válunk, majd néhány pillanat alatt fogalmunk sem lesz, hogy merre van előre. Azaz, ha az autónyitás Budapesten járva türelemre int minket, mindig jusson eszünkbe, hogy nem vagyunk egyedül. Ami számunkra probléma, az másnak megoldandó feladat. Ahogyan annyi élethelyzet, a problémás ajtónyitás is kitermelte magának a szakembereket, és hála a jó égnek, a magyar fővárosban is találunk profi segéderőt. Számukra gyerekjáték megoldani azt, ami nekünk a lehetetlen küldetés kategóriába esik. Első és legfontosabb tehát, hogy maradjunk nyugodtak e kellemetlen szituációban, és jusson eszünkbe, hogy nem vagyunk egyedül. Talán még ennél is fontosabb, hogy ne, még véletlenül se akarjuk megoldani a helyzetet a megfakult filmes élményeink alapján. A MacGyver tévésorozatban látott megoldások, még ha működnek is a valóságban, sok gyakorlást igényelnek. A pillanat hevében több kárt tudunk okozni az autóban, ha kreatív problémamegoldóként szeretnénk túljutni a helyzeten, mint amennyi haszonnal lehet próbálkozásunk. A szakember egyetlen pillanat alatt tudja, hogy mit és hogyan kell tenni, mi magunk legjobb esetben is csak tapogatózunk. Hiszen honnan tudhatnánk, amikor próbálunk bejutni szeretett járművünkbe, hogy mi a hiba forrása? Aki napi szinten ezzel foglalkozik, azonnal látja maga előtt a listát, amin végig haladva ki tudja szűrni az esetleges hibaforrásokat. Aztán már csak néhány pillanat, és újra nyitva az autó.