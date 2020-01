Autók nehezítik a buszok megállását a vasútállomás előtt

A kecskeméti vasútállomás előtt december 30-án kijelölt ideiglenes buszmegállók közül többet is autók foglaltak el január 1-jén. Lehet a kocsik között olyan, amely már napok óta itt parkol, és persze az is előfordulhat, hogy Szilveszter napján a sofőrök nem vették észre az utolsó pillanatban kirakott megállni tilos táblákat.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Mint arról beszámoltunk, az Inter Tan-Ker Zrt. és a Volánbusz Zrt. nem tudott megállapodni a Noszlopy parki buszpályaudvar használatáról. Minderről a buszközlekedést szervező Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. a honlapján hívta fel a figyelmét december 30-án (mi is itt vettük észre, tájékoztatást erről szerkesztőségünk közvetlenül nem kapott).

Mint írták, a cég és közszolgáltatási partnere, az Inter Tan-Ker Zrt. “valamennyi személyi és infrastrukturális feltételét megteremtette annak, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást 2020. január 1-től rendben megkezdje”.

Csakhogy az Inter Tan-Ker Zrt. és a Volánbusz Zrt. között a Noszlopy Gáspár parkban található helyi pályaudvar használatáról “eddig a megfelelő megállapodás nem jött létre”. Ezért a Keko az önkormányzat hozzájárulásával, az Inter Tan-Ker Zrt. kérésére ideiglenes forgalmi rendet vezetett be a Kodály Zoltán téren, a Vasútállomás előtt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a meglévők mellett újabb buszmegállókat alakítottak ki, és ezekről (nem pedig a Noszlopy térről) indulnak az 1, 2D, 2S, 7, 7C, 12D, 15, 19, 21, 21D, 22, 25 és 32-es járatok, illetve az összes említett busz is a vasútállomásnál áll meg. Az érintett járatok az új kocsiállásokról a meghirdetett menetrend szerint indulnak, az időpontok nem változtak.

A Vasútkert felőli oldalon három kocsiállás van, az egyik az eddig is meglévő buszmegállónál, kettő viszont a parkolósávon, a taxidroszt mellett, és a Vasútkert volt KTE-pálya felőli részén. Így itt már nem lehet majd autót hagyni, erre megállni tilos táblák is felhívják a figyelmet (az egyik egész pontosan 62 méteren tiltja a megállást). Ugyancsak megszűnt a parkolósáv az út vasútállomás felőli oldalán, itt is van egy buszmegálló, ahol csak leszállhatnak majd az utasok, fel nem.

Január 1-jén délelőtt jártunk a helyszínen, és azt tapasztaltuk, hogy kisebb-nagyobb részben mind a három új kocsiállást autók foglalják el. Ennek két oka lehet: vagy már huzamosabb ideje ott hagyták őket tulajdonosaik, így a táblák kihelyezésével “kerültek tilosba”, vagy pedig a sofőrök december 31-én megszokásból parkoltak, és nem vették észre a változás előtti utolsó pillanatban, vélhetőleg december 30-án kihelyezett táblákat. Aggódniuk egyelőre talán nem kell az autók tulajdonosainak, büntetést nem láttunk az ablaktörlők alatt, csak egy figyelmeztetést, amelyben felhívják figyelmüket a forgalmi rend változásra, és szíves elnézésüket kérik az ebből eredő kellemetlenségekért.

Egy biztos, az autók mindenesetre útban vannak a megállni igyekvő buszoknak. Azt láttuk például, hogy taxidroszt melletti kocsiállásba délelőtt nem tudott bekanyarodni az egyik csuklós, így az utasok az úttesten szálltak fel.

Érdemes tehát továbbra is figyelniük a busszal közlekedőknek, hogy ne a Noszlopy parkban várják a buszukat (ott egyébként kihelyeztek eligazító táblákat, amelyek leírják, melyik busz honnan indul). Másrészt az autósoknak is vigyázniuk kell, nehogy megszokásból tilosban parkoljanak.