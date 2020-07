Augusztus elsejétől tíz vasútvonalon visszaáll a menetrend

A MÁV Zrt. tájékoztatta szerkesztőségünket arról, hogy „tíz vasútvonalon augusztus 1-jétől a korábbi, megszokott alapmenetrendet állítja vissza a vasúttársaság, de hosszú távon fejlesztéseket és akár két órás ütemes menetrendek bevezetését is tervezi számos regionális vonalán.”

Március és május között a MÁV-START belföldi utasforgalma messze elmaradt a tavalyi év azonos időszakának teljesítményétől, mellyel egyértelműen a koronavírus, és az azzal kapcsolatos intézkedések okolhatók. A regionális járatokon sokszor még a tíz főt sem érte el átlagosan az utasok száma, ezért június elején csökkentett vasúti menetrendet vezettek be és pótlóbuszok kerültek forgalomba. Az utasforgalmat azóta folyamatosan figyelemmel kísérték, és ahogy korábban ígérték, most felül is vizsgálták.

A MÁV az Innovációs és Technológiai Minisztériummal történt egyeztetést követően, a Bács-Kiskun megyét érintő alábbi vonalon állítja vissza az alapmenetrendet augusztus 1-jétől: Kecskemét–Lakitelek–Szolnok.

A részletes menetrendeket a vasúttársaság a honlapján és az állomási hirdetményeken teszi közzé.

Borítóképünk illusztráció.