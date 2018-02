Átvette a kitüntetést a kígyósi plébános

Bölcsődékre tízmillárd forintot fordít idén a kormány. Többek között erről is hallhattak a polgármesterek a megyei közgyűlés elnökének körútján, aki maga vitt el egy kitüntetést Kígyósra.

Megyejáró körútba kezdett februárban Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, aki járási központokban elsősorban az önkormányzatok által benyújtott pályázatokról, az azokkal kapcsolatos tennivalókról, problémákról folytat megbeszélést.

Baját követően Kiskunhalasra látogatott Rideg László, aki a városháza tanácskozótermében a halasi kistérség polgármestereivel találkozott. A tanácskozás során áttekintették a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati keretéből már folyamatban lévő, vagy hamarosan megvalósuló fejlesztéseket, beruházásokat. A tervek önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéséről, a bölcsődék, óvodák és iskolák felújításáról, valamint a csapadékvíz-elvezetésről, ipari parkok, kerékpárutak építéséről és orvosi rendelők felújításáról készültek.

A közgyűlés elnöke a települési vezetőkkel történő találkozást követően Fülöp Róbert halasi polgármester és Farkas Dániel alpolgármester társaságában megtekintette a kibővített Thorma János Múzeumban a Bay-gyűjteményt és az új állandó Thorma-kiállítást.

Kiskunmajsán csütörtökön járt a megyei elnök, és ott is egyeztetett a járás polgármestereivel. Többek között szóba került egy majsai bölcsőde építésének lehetősége is. Rideg László megerősítette: a kormány idén 10 milliárd forintot fordít bölcsődékre, illetve bővíti a férőhelyeket. Rávai Mónika majsai alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta: ha megnyílnak a pályázati források, Majsa élni kíván a bölcsőde­építési lehetőséggel.

Rideg László majsai látogatása egy belső-kígyósi látogatással zárult. A városhoz tartozó településrész nyugalmazott plébánosa, Sági Lajos a múlt év őszén megkapta a megyei önkormányzattól a „Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért” díjat. Az elnök most személyesen adta át az elismerést az atyának, aki nem tudott jelen lenni a díjátadón a lakiteleki megyegyűlésen. A plébános nagyon sokat tett az ottani, maroknyi közösség megmaradásáért. Sági Lajos az elismerés kapcsán megjegyezte: „Közösséget ott lehet építeni, ahol a közösség is építkezni akar”.

Kígyóson most is építkeznek, és mintegy 40 millió forintot fordíthatnak a kultúrház teljes felújítására. Az épület a központja a Hit és Kultúra Alapítvány nyári táborainak is, amit lassan negyedszázada kezdeményezett Sági atya.

– Programjaink között a legsikeresebbek a tanulási és beilleszkedési gondokkal küzdő gyerekek számára szervezett tanuló-, felzárkóztató-, életformatáborok, melyek minden évben nagy társadalmi összefogással szerveződnek. A gyerekekkel való foglalkozásokban a hajdanvolt tanyavilág egyszerű értékrendje és életszemlélete köszön vissza: az a természetes, ha teljesítjük kötelességeinket – fogalmazott a táborok kapcsán Sági Lajos.

A közösség segítsége nélkül nem valósultak volna meg a terveik

A szanki származású Sági Lajos úgy vélekedett, hogy a kígyósi közösség és állandó se­gítői nélkül – akik közül Tápai József nevét külön is kiemelte – nem valósulhattak volna meg a terveik. A nyári táborok mellett több olyan közösségi programot szerveztek, melyek még a távolabbra szakadtakat is hazaszólították. Megmentették az enyészettől az egykori belső-kígyósi iskolát, ahol Lakatos Vince fotói is felelevenítik, milyen volt egykoron az élet Kígyóspusztán. Az augusztus végi, kétnapos kígyósi falunap és búcsú programjai pedig évről évre egyre több látogatót vonzanak Kígyósra.