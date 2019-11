Átveheti a város a MÁV-tól az aluljáró szivattyúinak üzemeltetését

Ha a közgyűlés is jóváhagyja csütörtökön, az önkormányzat megállapodásban rendezi a MÁV-val a Szolnoki úti aluljáró üzemeltetésének kérdését. A legfontosabb változás a felújításra szoruló vízátemelő szivattyúk átvétele lehet a vasúttársaságtól.

A képviselő-testület csütörtöki ülésének napirendjén szerepel egy olyan előterjesztés, amely a városi közlekedésben jól ismert, állandó visszatérő, sok kritikára és élcelődésre okot adó problémát szeretne megoldani, de legalábbis részben javítani a helyzeten. A Szolnoki úti aluljáróról van szó, amelyet egy-egy nagyobb esőzés le kell zárni, mert a hirtelen lezúduló víztömeget nem vezeti el a rendszer, és lent összegyűlik, az autósok pedig mehetnek kerülő útvonalon. Ezt a gondot a nemrég elkészült turbókörforgalom sem orvosolja, bár ezt már a munkálatok megkezdése előtt jelezte az önkormányzat.

A téma már hétfőn előkerült a városüzemeltetési és fejlesztési bizottság ülésén is. Az anyagból kiderült, hogy az önkormányzat és a MÁV Zrt. már a körforgalom tervezése során többször egyeztetett az aluljáró üzemeltetéséről. A felek egyetértettek, hogy az építkezés befejezése után megállapodási szerződést kötnek, a MÁV kifejezetten ehhez kötötte, hogy hozzájárulását adja a csomópont forgalomba helyezéséhez. Most még szerződés nélkül a kialakult munkamegosztás van érvényben, de ez hamarosan változhat.

Nem kérdés, hogy az üzemeltetés sarkalatos része – ahogy azt az előterjesztés is megjegyzi – a csapadékvízelvezető rendszer karbantartása. Azzal az esővíz-menyiséggel talán még nem is lenne baj, ami direkt az aluljáróba beesik, a lejtőn befolyik, ennek elvezetését a vasútállomás területén, a sínek mellett-között lévő négy, 12 méter mély aknában lévő szivattyú biztosítja, amely a vizet átemeli a a gravitációs csapadékvíz csatornákba. Ez a rendszer a vasúti pályák alatt a Kuruc körúti főgyűjtőbe van bekötve, a bekötővezetéket a körforgalomépítés részeként a korábbinak csaknem a duplájára, 1000 milliméter átmérőjűre bővítették. Maga a főgyűjtő csatorna a Vacsiköz és a Praktiker között húzódik, a Bem utca és az áruház közötti szakaszát 2010-ben, a Kuruc körút felújításakor 1800-2200 milliméteresre cserélték, most nyáron a Kuruc körút Víztorony előtti 100 méteres szakaszán ugyancsak 1600-ra váltották, tehát ezen a téren sok fejlesztés történt. A rendszer legnagyobb hiányossága, hogy a Hunyadiváros Szolnoki úti térségében nincs kiépített csapadékcsatorna-hálózat, így az eső, elolvadó hó át a legmélyebben fekvő pontra, azaz az aluljáróba szivárog-zúdul le.

Az előterjesztésben az olvasható, hogy csapadékcsatorna-hálózat kiépítése több milliárd forintba kerülne, ezügyben Szemereyné Pataki Klaudia állami források bevonását kezdeményezte.

Amíg lesz pénz, addig viszont nagyon fontos, hogy legalább a szivattyúk jól működjenek, hogy az aluljáróba eső vizet minél gyorsabban elvezessék. Az önkormányzat megbízásából a Bácsvíz Zrt. felmérte az állapotukat, és ugyan az aknák megfelelőek, de maguk a szivattyúk felújításra szorulnak. Hegedűs László, a Bácsvíz csatornahálózati üzemvezetője mindegyikbe javasolja például visszacsapó szelep beépítését, amely a szivattyú meghibásodása és leállása esetén megakadályozza a víz visszafelé áramlását, de ugyancsak mind a négynél a kötődobozt is cserélni szükséges. Van olyan akna is, amely közvetlenül nagyforgalmú vágányok között helyezkedik el, gépjárművel nehezen megközelíthető, itt bármilyen beavatkozás csak vágányzár mellett, megfelelő előkészületek után végezhető el, ami egy vészhelyzetben kizárja a gyors reagálást.

A megállapodás tervezete szerint az önkormányzat venné át a szivattyúk üzemeltetését, karbantartását és a Bácsvíz Zrt.-t bízná meg vele, előtte azonban sort kerítenének a szükséges felújításokra, ami 30 millió forintba kerülne, a költségeket fele-fel arányban állná a város és a vasúttársaság. A tervek szerint az aluljáró dilatációs hézagjainál utólagos talajvízszigetelést is végeznének. Az aluljárót és a mellette lévő gyalogos-kerékpáros aluljárót is az önkormányzatnak kell majd karbantartania, takarítania, víztelenítenie, a város feladata lesz a hó-és síkosságmentesítés, a világítás, közúti táblák biztosítása és a vízelvezető-rendszer felügyelete is.

Orbán Csaba városüzemeltetési osztályvezető szerint a megállapodás nem vállalkozhat arra, hogy a vízelvezetés problémáját teljes egészében kezelje (a Hunyadiváros tekintetében pláne nem), de azért jelentős előrelépést hozhat.

Hozzátette: nem találtak olyan dokumentumot, amely az üzemeltetési feladatokat elhatárolta volna a város és a MÁV között, most végre rögzítik a szabályozatlan kérdéseket. Az előterjesztést a bizottság egyhangúlag elfogadta.