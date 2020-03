Átmenetileg szüneteltetik a vízórák leolvasását Baján

Áprilistól szüneteltetik a lakossági vízórák leolvasását, tudatta rendkívüli közleményében a Bajavíz Kft.

A térségi vízművállalkozás arról számolt be, hogy az intézkedés visszavonásáig átlagszámlák készülnek, illetve a fogyasztók továbbra is diktálhatják az óraállást. A telefonos ügyintézésre munkanapokon 8 és 14, szerdán 8 és 20 óra között van lehetőség. Hangrögzítéssel ellátott telefonszámok: 79/426-991, 70/374-3675. A veszélyhelyzetben ideiglenesen elérhető a társaság a 30/953-7784 és 30/680-9186 számokon is. Elektronikus ügyintézés is lehetséges az [email protected] e-mail-címen, illetve a Bajavíz Kft. internetes oldalán keresztül. További intézkedésig szünetelnek a vízóracserék, a vízkorlátozással járó tervezett munkák – hibaelhárítást kivéve –, valamint az új bekötések kiépítése.

A társaság kéréssel is fordult fogyasztóihoz, a fizetési határidő betartására hívta fel a figyelmet. Mint közleményükben hangsúlyozták: ez közös érdek, hiszen így biztosítható a zavartalan ellátás. Arra is felhívta a figyelmet a vízmű, hogy akik a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet miatt csekk helyett átutalásos befizetést választanak, azok az OTP Banknál vezetett 11732033-20050863-00000000 számú bankszámlájukra utalhatnak. Kérték, hogy ebben az esetben a közlemény rovatban tüntessék fel a számla sorszámát, valamint a vevőazonosító számot, ezzel segíthetik ugyanis a pontos beazonosítást.