Átadták Kelebia idei kitüntetéseit

Alapításának 95. évfordulóját ünnepelte a napokban Kelebia. A nagyközség 1924. december 12-én alakult meg, önálló működését december 16-án kezdte meg. Erre emlékeztek az elmúlt szombaton ünnepi szentmisével és ünnepi műsorral, ahol átadták az önkormányzat kitüntető díjait.

A templomi szentmise után dr. Pribitek László, a falu plébánosa köszöntötte az egybegyűlteket a település karácsonyfájánál, ahol az adventi időszakról, az ünnepvárásról beszélt. A Magyar–Szerb Agrárkereskedelmi Központ nagyterme idén is zsúfolásig telt a helyiekkel, ahol Mackó József polgármester köszöntötte a község lakóit és a Kelebiáról elszármazottakat.

– Egy település, egy család, egy nemzet életében nagyon fontos az, hogy ismerje a gyökereit, hogy egy picit próbáljon kapaszkodni abba a múltba, ami az őseihez köti – mondta a polgármester, aki szerint fontos, hogy erre építsék a jövőjüket, mert csak így tud megmaradni egy közösség. – Nagyon fontos, hogy a családokat, a település, a nemzet családját megőrizzük, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy a hűség, a hit és a remény alapértékekre építjük a település jövőjét – tette hozzá Mackó József.

Az ünnepségen átadták az önkormányzat idei kitüntetéseit is. Kelebia Községért díjat kapott dr. Pribitek Mária, aki korábban tízmillió forintot adományozott a kelebiai Krisztus Király katolikus templom felújítására, emellett számos területen segíti a település életét.

Kelebia Község Ifjúságáért, Ifjúságának Neveléséért díjat kapott Ercsiné Török Annamária, aki kilenc éve aktív tagja az óvodai és a szülői munkaközösségnek, utóbbinak három éve elnöke is, segíti a Farkas László Általános Iskola táborait, különböző rendezvényeit, valamint a Bozsik-labdarúgóprogram lebonyolításában is rengeteg segítséget nyújtott.

Kelebia Községben Kiemelkedő Közösségi Munkáért díjat adományozott a képviselő-testület Jáger Józsefné részére, aki a helyi Karitász Egyesület, a Nyugdíjas Egyesület és a Római Katolikus Plébánia könyvelője, rendszeresen látogatja és istápolja a magányosokat, időseket, a Kelebiai Daloskör oszlopos tagja.

Kelebia Község Szociális Munkáért díjat kapott Har­kainé Horváth Zsuzsanna, aki huszonhat éve dolgozik ápolóként a kelebiai Szent Erzsébet Otthonházban. A munkáját hivatásának tekinti, életeleme az elesett, támogatásra szoruló emberekről való gondoskodás. Az önkormányzat kitüntető elismeréseit Mackó József adta át a díjazottaknak.

Az ünnepségen közreműködtek a Farkas László Általános Iskola diákjai, a Gézengúz Óvoda nagycsoportosai, a Kelebiai Daloskör, Kollár Valentina és a Tavaszi Hérics Tánccsoport.

Trianon elszakította Szabadkától Kelebiát, majd önálló település lett

A megemlékezésen elhangzott, hogy 1920. július 4-én íratták alá a magyar delegációval a trianoni békediktátumot, amely meghatározta az utóbbi, közel egy évszázad magyar történelmét. Szabadka város, Kelebia bölcsője a határ túloldalára került, testvérek, rokonok, családok szakadtak el egymástól. A falu területén ekkor még nem állt valódi település, és községgé válása egy nagyon hosszú és gyötrelmes feladatnak bizonyult. Az itt lakók leleményessége azonban felülkerekedett a nehézségeken, és bár még mindig erős szálak fűzik Szabadkához, a Délvidékhez, egy valóban virágzó település nőtt ki a homoktengerből.