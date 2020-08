Átadták az új négysávos autóutat Kecskeméten

Ünnepélyes keretek között tartották szerdán az 54. számú főút M5 autópálya és az 5. számú főút közötti szakasz kapacitásbővítésének átadását Kecskeméten.

Az új útszakasz kivitelezésének munkálatai 2018 májusában indultak el, ennek keretében 5,7 kilométer hosszú kétszer két sávos, fizikai elválasztású szakasz készült el. Az északi oldalon közel hét kilométer egyesített szerviz- és kerékpárút létesült, a déli részen pedig négy és fél kilométer földút épült.

A szakaszon öt turbó körforgalom létesült, melyek közül három új építésű és két meglévő körforgalmat kibővítettek. Ezek közül kiemelendő az 5. számú és az 54. számú főút keresztezésében kialakított egyedülálló háromsávos turbó körforgalom. A kerékpáros átvezetések érdekében öt új aluljárót építettek. A kivitelezés nettó költsége több mint 8,7 milliárd forint volt. A tervezést az UTIBER Kft, a műszaki ellenőrzést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) és a kivitelezési munkálatokat a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. végezte.

Az átadáson dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta, hogy az utóbbi évek fejlődése nyomán Kecskemét második virágkorát éli, a gazdaság, az oktatás, a közigazgatás és a kultúra rég nem látott ütemben fejlődik. – Mindezek mára elengedhetetlenné tették a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, mert enélkül nem fejlődhetne tovább a város. A város komplex fejlesztési tervével összhangban valósult meg az útszakasz négysávossá tétele. Ez jelentősen javítja a város elérhetőségét és a déli ipartelep megközelíthetőségét. Csökkennek az útszakaszon időszakosan jelentkező torlódások, így kiszámíthatóbbá válik az M5 autópálya megközelítése. A szerviz- és kerékpárutakkal a munkahelyek könnyebb és biztonságosabb elérését biztosítja a környékbeli lakosok számára – mondta Salacz László és hozzátette, hogy az új szakaszt a településen átutazók és a kecskemétiek is a megyeszékhely déli elkerülőjeként használhatják, melynek következtében a városban csökken az átmenő forgalom jelentette környezeti terhelés. Ezt követően az építkezés környezeti hatásairól beszélt.

A beruházás során a kivitelező kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az út területéről mentett 37 ezer köbméter humuszos termőréteget a közelben lévő termőföldeken hasznosítsák. Külön üdvözölte, hogy az út menti védőfásítás területén 2929 darab facsemetét ültettek. Mint mondta, e fák lombjai majd nagy mennyiségű szennyezőanyagot képesek kiszűrni a levegőből és az erdősávnak komoly szerepe lesz a zajcsökkentésben és a szélerő mérséklésében is.

Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese ismertette a beruházás paramétereit. Elmondta, hogy a megnövelt kapacitás a napi 13 ezer járműves forgalmat hatékonyan tudja elvezetni, gyorsítja a környező ipari területek megközelíthetőségét és a magas, 25 százalékos tehergépjármű forgalom elvezetését is biztonságosan tudja szolgálni. Szólt a beruházás előkészítéséről is, ami a 2010-es évek elejére nyúlik vissza, 2014-ben kaptak környezetvédelmi engedélyt, ekkor indult az építési engedélyeztetési folyamat, majd az évtized közepén a projekt felmerülő igényeknek megfelelő finomhangolását végezték. Tavaly év végére a pálya kétszer két sávját már használhatták a közlekedők és idén tavasz-nyár fordulóján valósították meg a kapcsolódó létesítményeket is.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy a beruházással Kecskemét lehetőségei növekednek. – Nagy léptékben fejlődik a város és fontos, hogy ebben megtartsuk az egyensúlyt és az arányosságot, hiszen érzékeny a társadalom és a természet is a környezeti terhelésre és a változásokra – mondta a polgármester és kiemelte, hogy jól sikerült a határidők betartása. Elmondta, hogy minden beruházásnak vannak előnyt élvezői és olyan csoportok, akiknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott helyzethez. Hangsúlyozta, hogy összességében mindenki nyert az új szakasszal, ami jelentősen javítja a város élhetőségét és az iparterület megközelíthetőségét. Emlékeztetett, hogy folytatódik az úthálózat fejlesztése, az elmúlt időszakban 46 kilométer új út épült meg Kecskeméten, három önkormányzati és 10 NIF beruházásában elkészült új körforgalmat adtak át, járdákat és kerékpárutakat építettek. Mint mondta, tudatosan, módszeresen zajlanak a dugók elkerülését célzó fejlesztések.

Ezt követően a megszólalók és Varga Antal, a Duna Aszfalt Kft. ügyvezetője átvágták a nemzetiszín szalagot.