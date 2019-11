Átadták a Ferenc-csatornán átívelő hidat

Az 1,16 milliárd forintos építkezés a zsilip rekonstrukcióját végzőkkel egyeztetve folyt. Két sávon haladhatnak a járművek a hídon.

Több mint egy évtizedes történet záróeseményeként pénteken a Deák Ferenc-zsilipnél a Ferenc-csatornán átívelő híd megépítését jelentették be. Zsigó Róbert parlamenti képviselő és dr. Sztana Zoltán, a Magyar Közút megyei igazgatója Vedelek Norbert, a megyei közgyűlés alelnöke társaságában arról számolt be, hogy előző nap lezárult a műszaki átadás, a közlekedők szabadon használhatják az új építményt. Egyszerre, két sávon, a gyalogosok és biciklisek pedig a korláttal is elválasztott járdán.

– Nem szerveztünk nagyszabású átadási ünnepséget, ennek több oka van. Egyik az, hogy a zsilipet egy többmilliárdos projekt részeként felújítják és ez a munka még tart – emelte ki a honatya-államtitkár. Mint fogalmazott: hosszú történet végére került pont, ugyanis a közút 2007-ben kezdte megtervezni a hidat, az önkormányzat egyet nem értése miatt ez félbeszakadt. Amikor 2013-ban a város polgármestere volt, korlátozásokat kellett bevezetni, a híd használhatatlanná vált. A súlykorlátozás miatt a gazdálkodók gyakorlatilag szabályosan nem kelhettek át, ezt a buszok és a tűzoltók is nehézkesen tudták megoldani. Ekkor elkezdődött egy közös munka, amiben a kormány is partner volt, több mint egymilliárd forintos támogatással sikerült a felújítást megvalósítani, gyakorlatilag egy új híd épült.

– Egy független célvizsgálat 2013-ban állapította meg, hogy újabb súlykorlátozásokat kellett bevezetni. Addig 20, utána 16 tonnára kellett ezt leszállítani, a buszjárat egyedi, rendszámhoz kötött engedéllyel közlekedhetett a hídon. Ez nem volt tartható, a közút 2015-ben kapott megbízást tervezésre, gyakorlatilag a régi helyére egy új híd épült – idézte fel dr. Sztana Zoltán. Elmondta, hogy a mai előírásoknak megfelelően 80 tonna teherbírású a híd, 47,5 méter nyílású, 6,5 méter az útburkolat, mellette 2,75 méter széles, közös használatú gyalogos-kerékpáros felület épült. A projektben emellett útfelújítás, vízelvezés, ívkorrekció és pár kapubejáró építése szerepelt, valamint közműveket kellett kiváltani. Tavaly augusztus 28-án adták át a területet a kivitelezőnek. Az 1,16 milliárd forintos építkezés a zsilip rekonstrukcióját végzőkkel egyeztetve folyt, a kivitelező öt év garanciát vállalt. Kérdésünkre válaszolva kifejtette: az átkelést eddig biztosító út egyelőre marad, sorsáról a vízüggyel egyeztetnek majd.