Átadták az új, fedett piacteret Mélykúton

Hagyományőrző citerások, néptáncosok és a helyi asszonykórus műsorával adták át vasárnap az új mélykúti piac­teret. A több mint 180 millió forintba kerülő beruházás európai uniós és hazai kormányzati támogatásból, valamint az önkormányzat saját forrásából valósult meg. A fejlesztések sora ezzel nem ért véget, Kovács Tamás polgármester több száz millió forint értékű folyamatban lévő és tervezett fejlesztésről beszélt az ünnepélyes átadáson.

Vásárnapot tartottak a mélykútiak, akiknek régi álmuk vált valóra a fedett piactér megépítésével. – Azt hiszem, hogy a tervező, Birkás Gábor gondolatával egyezve, ez a tér több lett egy szimpla piactérnél. Találkozóhely, rendezvénytér, impozáns, a településképet meghatározó épület valósult meg – fogalmazott Kovács Tamás polgármester az ünnepélyes átadáson. – Nem volt egyszerű, de együtt sikerült – mondta, és köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen formában is közreműködött a piactér és a körülötte lévő beruházás megvalósításához.

Az önkormányzat 2016-ban nyújtott be pályázatot, egy évvel később jött a hír, hogy a város megnyerte a városközpont tervezett rekonstrukciójához szükséges forrás nagy részét. A beruházás 183,8 millió forintba került, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 160,8 millió forint támogatást kapott az önkormányzat, a fennmaradó 23 millió forintot az önkormányzat saját forrásból tette hozzá. A favázas fedett építmény alapterülete közel 800 négyzetméter, 75 méter hosszú és mintegy 13 méter széles. A piactér burkolata 1523,4 négyzetméter, helyet kapott 24 darab felújított piaci asztal, iroda, mellékhelyiség, hulladéktároló, valamint parkoló is épült a piaci árusok és a vásárlók részére. A piac környezetét is parkosították, a Kiskunsági Nemzeti Park szakmai támogatásával tanösvényt alakítottak ki a helyi élővilág sajátosságait bemutató tájékoztatótáblákkal, valamint játszótér és fitneszpark is épült.

Kovács Tamás elmondta, hogy ezzel a beruházások nem értek véget, a piactér és a park egy komplex településtervezés egyik eleme, amelyet sok további terv követ. Küszöbön áll az új buszmegálló építése, egy új művelődési házat és sportcsarnokot terveznek, valamint számos parkoló és közterület tervezett átalakításáról is beszámolt a polgármester. Emellett bővítik az ipartelepet, ipari csarnokot építenek, iskolát, egészségházat újítanak fel, valamint egy új bölcsődét is építenek.

Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a megyei önkormányzat feladata a TOP-os pályázatok koordinálása. Hozzávetőleg 600 ilyen pályázat valósult meg a megyében a most záródó európai uniós fejlesztési ciklusban, ami nagyságrendileg 70 milliárd forintot takar. – Nincs olyan települése a megyének, ahol ne történt volna fejlesztés, így van ez Mélykúton is. Ebből a pályázati forrásból valósult és valósul meg több projekt a városban. A piacfejlesztés, az iparterület fejlesztése 250 millió forintból, iskolaenergetikai korszerűsítés 117 millió forintból, bölcsődeépítés 360 millió forintból – sorolta a közgyűlés alelnöke.

– Időközben elkezdődött a következő fejlesztési ciklus Területi Operatív Programhoz kapcsolódó fejlesztési terveinek a készítése is. A településvezetők összesen 530 milliárd forint értékben írták össze fejlesztési elképzeléseiket, ez többszöröse a várható fejlesztési forrásoknak, de jó látni, hogy a településvezetők fejében vannak tervek bőséggel, így a következő időszakban sem fognak leállni a fejlesztések – tette hozzá a megyei közgyűlés alelnöke.