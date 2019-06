Átadták az új egészségügyi központot Kiskunfélegyházán

Ünnepélyes keretek között adták át a megújult rendelőintézetet pénteken Kiskunfélegyházán. A város egyik legnagyobb egészségügyi beruházása során az önkormányzat egymilliárd forint saját forrásból újította fel az évek óta üresen álló rendelőintézet épületét.

A kor igényeinek megfelelő, modern épületben várják ezentúl a betegeket Kiskunfélegyházán, a Korond utcai rendelőintézetben. Az új egészségügyi központ átadásán jelen volt dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere, aki arról beszélt, hogy Magyarország kormánya új egészségkultúrát hirdetett meg, melynek az a lényege, hogy növeljék az egészségben eltöltött évek számát és a magyar emberek átlagos élettartamát.

– Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, új személetre van szükség, aminek a legfontosabb tényezője az, hogy kerüljük el azokat a károsító körülményeket, amelyek a betegségek kialakulásához vezetnek – fogalmazott a miniszter. Majd hozzátette, hogy az egészségügy feladata a testi-lelki harmónia helyreállítása. Ennek nagyon sok lépése, tényezője lehetséges. Mindenesetre a legfontosabb dolog az alapellátás. Ennek a szemléletnek az egyik materiális valósága ez a gyönyörűen felújított rendelőintézet. Ezáltal válik teljessé az a tevékenységi kör, ami a beteg emberek egészségének a helyreállítását célozza meg és végzi el – mondta Kásler Miklós.

– Az ember mint erőforrás legyen testben, lélekben, tudatban, közösségi kapcsolataiban egészséges. Kiskunfélegyháza az emberi erőforrások városa, egészséges kiskun tudatával, szellemi nagyjainak múltjával, jelenével, Móra és Petőfi formázó élményeivel, az ’56-os Fekete Pál bátorságával vált erőssé. És most az új egészségügyi központ Félegyháza egészségének lehetőségét bővíti – mondta az ünnepélyes átadáson Lezsák Sándor a térség országgyűlési képviselője.

Csányi József polgármester arról beszélt a megnyitón, hogy a polgármesteri ciklus megkezdésekor az egészségfejlesztést tűzte a város zászlóshajójára. – Azt gondolom, hogy a magyar kormány és a félegyházi önkormányzat kiváló összhangban végzi az egészségfejlesztést. Mert még 2015-ben 1,3 milliárd forintból a város kórháza tudott megújulni, addig a mai napon szinte valamennyi félegyházi háziorvos otthonra lelhetett ebben az épületben. Az új egészségügyi központban tíz felnőtt háziorvos, hat gyermek háziorvos rendel. Itt kezdi meg működését a fogászati ügyelet és a védőnői szolgálat is. Júliustól pedig a központi háziorvosi ügyelet is itt működik. Ezt a kötelező szolgáltatást a nemrégiben alapított önkormányzati tulajdonú cég látja el a félegyházi háziorvosok bevonásával. Ugyanakkor júniustól az Egészségfejlesztési Iroda munkatársait is itt találhatják meg a félegyháziak. Majd folyamatosan indulnak a magán szakrendelések is, év végére mind az öt szint benépesül és teljes kapacitással működik – részletezte a polgármester.

Elmondta azt is, hogy nem csak a rendelőintézet, de a Korond utca is megújult, sőt itt lesz a város egyik legszebb játszótere is. Az utca térkő burkolatot kapott és igényes zöldfelületeket alakítottak ki, ahol többek között ginkgo biloba gömbfákat ültettek. Így lett a gyógyászatban is közismert ginkgo levél az új egészségügyi központ jelképe.