Átadták az életmentő defibrillátort Kisszálláson

A Magyar Falu Program pályázatán nyert forrásból 1,9 millió forintért vásárolt a kisszállási önkormányzat egy modern, életmentő defibrillátort, amelyet kedden adtak át a helyi háziorvosi rendelőben.

Kisszálláson az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a helyi egészségügyi ellátás területén. Kormányzati támogatással 28,4 millió forintból megújult a háziorvosi és fogászati rendelő, a beruházásnak csak az öt százalékát kellett fizetnie az önkormányzatnak.

Az épület teljesen új tetőszerkezetet, a külső homlokzat új szigetelést és festést kapott, valamint kicserélték az összes ajtót és ablakot is. Az épület belső részét is teljesen átalakították és felújították, falakat bontottak ki, másutt új közfalat húztak. A régi víz- és fűtési rendszert is újracserélték, új vizesblokk épült, a villamoshálózatot is felújították és korszerű kazánt építettek be, valamint akadálymentesítették az épületet.

A kedden átadott defibril­látor teljes körű klinikai szolgáltatásokat nyújt. A készülék az életmentésen túl alkalmas a betegellátásban előforduló sürgősségi és terápiás feladatok elvégzésére, betegőrző, EKG, riasztásfunkcióval van ellátva. Az életmentő készülék magyar gyártmányú és már több mentőautó is hasonló vagy ilyen típusú eszközzel van felszerelve.

Ennek a készüléknek egy másik típusa a félautomata defibrillátor, amely egyre több közösségi helyen van már elhelyezve, a környező települések sportlétesítményeiben, piacterein, közlekedési csomópontjaiban vannak üzembe helyezve, így szükség esetén a mentő kiérkezéséig életeket menthetnek vele. Ezek az eszközök olyan akkumulátorokkal vannak felszerelve, hogy akár többórás üzemidő mellett külső helyszínen is használható.

A kisszállási orvosi rendelőben üzembe helyezett életmentő készüléket dr. Hollósi Renáta helyi háziorvos vette át Rozsnyai Attila polgármestertől és Malustyik László alpolgármestertől. A társadalmi megbízatású alpolgármester, aki főállásban a kiskunhalasi mentőállomás egyik vezető mentőtisztje rögtönzött bemutatót is tartott a vendégeknek a defibrillátor működéséről, így gyakorlatban láthatták, hogy mekkora segítséget tud nyújtani a készülék a háziorvosoknak a betegellátásban.