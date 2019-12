Átadták a petőfiszállási tejfeldolgozó üzemet

Bács-Kiskun és Csongrád megye mintegy 150 tejtermelő családjának összefogásával valósult meg a Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet petőfiszállási tejfeldolgozó üzeme. A legmodernebb technológiával felszerelt létesítményt pénteken ünnepélyes keretek között adták át.

A tejfeldolgozó üzem 747 millió forintos beruházás keretében valósult meg. A fejlesztéshez a Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet 347 millió forint uniós támogatást kapott a Vidékfejlesztési Program keretében, a fennmaradó 400 millió forintot önerőből biztosították. Az új üzem húsz embernek biztosít munkát – ismertette az ünnepélyes átadáson Ván Jenő, a szövetkezet elnöke. Az előzményeket felidézve elmondta, a tejértékesítési szövetkezet 19 évvel ezelőtt 25 tejtermelő gazda összefogásával alakult meg. A kistermelők azért fogtak össze, hogy a piacon maradhassanak. A szövetkezet biztosítja számukra ugyanis az értékesítési biztonságot. Ugyanakkor a szövetkezet létrehozását az is indokolta, hogy felkészítsék a gazdákat az európai uniós csatlakozásra. Elmondta, a szövetkezet tagsága az elmúlt évek alatt folyamatosan bővült, ma már közel százötven család megélhetését biztosítja. Örömteli, hogy köztük nagyon sok a fiatal gazda. Ván Jenő arról is beszélt, hogy naponta átlagosan 26 ezer liter tejet termelnek. Ebből natúr- és gyümölcsjoghurtokat, tejfölt, pasztőrzött tejet, kakaót és sajtot állítanak elő.

Szász János polgármester köszöntőjében elismerően szólt azokról a gazdákról, akinek köszönhetően a tejfeldolgozó létrejöhetett. Mint mondta, a mezőgazdaság nagyon nehéz ágazata a tejtermelés, de biztos abban, hogy a magyar tejnek van jövője.

Dr. Feldmann Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a tejágazatot a hullámvasúthoz hasonlította. Úgy fogalmazott, ha visszatekintünk az elmúlt 15 évre, akkor láthatjuk, hogy az ágazat nagyon gyakran volt lent és gyakran volt fent. Ám ez együttműködés, amely Petőfiszálláson összefogja a környékbeli gazdálkodókat, esélyt ad arra, hogy ne kelljen erre a hullámvasútra jegyet venni. Ne kellejen a szélsőséges ármozgásokat a gazdáknak elszenvedniük – mondta az államtitkár. Hozzátette: a nyers tej eladása helyett, a magas hozzáadott értékű termékek előállítása jelenti a garanciát a gazdálkodóknak, hogy eredményesen, jövedelmező módon tudják gazdaságaikat fenntartani. – Amikor a kormány úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében 150 milliárd forintnyi összeget fordít élelmiszer-feldolgozók létesítésére, akkor azt abban a hitben tette, hogy ezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy eredményesebben és jövedelmezőbben tudjanak a gazdák magasabb értékű termékeket előállítani. 2020-ban pedig ezt a pályázati lehetőséget újranyitjuk – jelentette ki az államtitkár.

Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, azok a gazdák, akik megalapították ezt a szövetkezetet igen bátor emberek voltak és ma is azok. Mindenfajta szóbeszéd ellenére hittek abban, hogy nincs más kiút, össze kell fogniuk és meg kell próbálniuk a lehetetlent, hogy elérjék a lehetségest. De bátor ez a kormány is, mert nem csak reménykedik, hanem képes a nemzeti érdeket szolgáló programot úgy előnyben részesíteni, hogy a megoldásra is legyen esély. Bátor az agrártárca, mert meg tudja találni ebben a sokszor rendkívül zaklatott mezőgazdasági agrárvilágban a lehetséges megoldást, amelyik alkalmas, hogy a tanyán élő, gazdálkodó embernek jövőképe legyen. És bátor az önkormányzat, bátor a polgármester, aki fogadókészségével teremt olyan helyzetet itt a tanyavilágban, hogy gazdák lássák a boldogulásuk esélyét – fogalmazott a honatya a tejfeldolgozó átadásán.

A köszöntők után a generál kivitelező Elő-Szer Kft. ügyvezetője, Seres József és a technológiát megvalósító Agrometál Klaszter Zrt. elnöke, Monostori Lajos jelképesen átadták az üzemet a gazdáknak.