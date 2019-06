Átadták a megújult vecsei művelődési házat

Ünnepélyes keretek között, sok érdeklődő előtt adták át szerdán délután a településen a megújult Vikár Béla Művelődési Házat.

Az épület energetikai felújítására 73 millió forintot költött a város. A kivitelezés fele költségét a Vidékfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert támogatás fedezte, a másik felét a település saját forrásból finanszírozta.

Vörös Sándor, a város polgármestere átadóbeszédében felidézte, hogy harmadik alkalommal történtek nagyobb munkálatok az épületen, amely az 1950-es években megépült, a hetvenes években pedig felújították. Elmondta, hogy a jelenlegi energetikai korszerűsítés kapcsán új tetőt, külső szigetelést és új ablakokat kapott az épület. A belső térben felújították a villany- és a fűtésrendszert, több helyen a burkolatokat, és hamarosan megérkeznek az új székek is.

Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, hogy az elmúlt évben sorra újultak meg Dunavecse oktatási és sportintézményei, és most a közművelődési intézmény is a kornak megfelelően átalakult. Példaértékűnek nevezte a település vezetőinek előrelátását azzal kapcsolatban, hogy kihasználták az elmúlt évek beruházási lehetőségeit. Racionális fejlesztéseket végeztek, amelyhez tudták biztosítani az önerőt is. Ezzel a tudatos előregondolkodással a település élhetőségét biztosítják az itt lakóknak.

Gallai Eszter, a művelődési ház megbízott igazgatója elmondta: azon kell munkálkodni, hogy a megújult falak között tartalmas, minőségi időt tudjanak eltölteni az itt élők, az épület teli legyen élettel, és hogy a helyiek tovább tudják őrizni hagyományaikat, értékeiket.

Az épületet megáldotta Ablonczy Gábor lelkész, és felszentelte Kapás Mihály plébános. Az átadóünnepségen jelen volt Hetes, Dunavecse testvértelepülésének polgármestere, Török Tiborné is, akivel Vörös Sándor, Dunavecse polgármestere megkoszorúzta az épület névadójának, Vikár Bélának, a neves et­nográfus, műfordítónak az emléktábláját.

A nemzetiszín szalag átvágása után a program az épületben folytatódott, helyi alkotók kiállításával és a nagyteremben a Dunavecsei Színjátszók előadásával.