Átadták a megújult kunszentmiklósi falugazdász irodát

Megújult a kunszentmiklósi falugazdász iroda, ami a térség közel nyolcszáz gazdálkodójának tevékenységét segíti. Az átadóünnepséget szerdán tartották meg.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai számos szakterületen támogatják az országosan mintegy 400 ezer fős tagság munkáját, például 2014 óta több mint 1000 milliárd forint támogatás megszerzésében segítették a gazdálkodókat.

– Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a versenyképességük növelését gyakorlatorientált szolgáltatásokkal segítsük, amelyeket folyamatosan fejlesztünk, bővítünk. Célunk, hogy falugazdászaink igényes környezetben tudják fogadni tagjainkat, segítve a gazdákat adminisztrációhoz, bürokráciához kötődő problémáinak megoldásában, biztosítva, hogy csak a termeléssel, illetve az értékesítéssel kelljen foglalkozniuk. A kunszentmiklósihoz hasonlóan az ország több területén folyamatban, illetve előkészítés alatt áll több tucat falugazdász-iroda korszerűsítése – emelte ki köszöntőjében Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Az elnök kiemelkedő jelentőségűnek ítélte a jégkármérséklő-rendszer üzembe helyezését, melynek köszönhetően több tízmilliárd forint termelési értéket lehet megóvni a mezőgazdaságban. Emlékeztetett a kamarai programjavaslat-csomagra, amely átfogó képet adott a magyar agrárgazdaság kritikus pontjairól, szakmai javaslatokat fogalmazott meg a problémák megoldására. Ezek közül több ponton, a családi gazdaságok megújításában, adóztatásában, a földforgalmi szabályzás kérdésben és az öntözésfejlesztés terén is sikerült előrelépni.

– A kormány döntése értelmében a következő tíz esztendőben 170 milliárd forint jut az ilyen jellegű beruházásokra. Az országban száz projekt indul, ami Bács-Kiskun megyét is érinti. A hat beruházással 30 ezer hektárral nőhet az öntözhető területek nagysága – hangsúlyozta Győrffy Balázs.

– Kiemelten fontos a gazdák információkkal való ellátása, a legmodernebb eljárásokkal való megismertetése. A közvetlen kapcsolat erősíti a kamara és a gazdák közötti együttműködést, mindkét félnek ötleteket adhat a jövőben. Biztos vagyok abban, hogy a térség gazdái kitartásukkal, szorgalmukkal, a falugazdászok közvetlen útmutatásaival, az agrárkamara segítő jobbjával, képesek lesznek megfelelni a kihívásoknak és boldogulni tudnak a megváltozott körülmények között – fejtette ki dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője.

– Kunszentmiklós ma már vezető szerepet tölt be a térségben, ami a gazdálkodók nélkül nem sikerülhetett volna – tette hozzá Lesi Árpád, a város polgármestere, aki egyben köszönetet mondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a falugazdász iroda megújításáért.

– Nagyon régi adósságot sikerült törlesztenünk a falugazdász iroda megújításával, ez idáig ugyanis nagyon mostoha körülmények között voltak kénytelenek végezni munkájukat a szakemberek. A most átadott létesítmény méltó feltételeket biztosít a jövőben a gazdáknak ügyeik intézésében – tette hozzá Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számos szolgáltatást vezetett be a közelmúltban, emellett továbbiakat is tervez. A tagok internetes piackeresőt, területmérési szolgáltatást, illetve a gazdálkodási napló kitöltését segítő programot is találnak a kamara honlapján, valamint megújult a NAK növényvédelmi portál.