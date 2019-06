Átadták a megújult halasi Csipkeházat

A halasi csipke otthona a korszerű energetikai fejlesztések után modern környezetben várja vendégeit. Emellett korunk technikai vívmányait felhasználva interaktív eszközökkel igyekeznek a fiatal látogatókat múzeumlátogatásra ösztönözni.

Színes, modern környezet várta az érdeklődőket a megújult kiskunhalasi Csipkeház és Csipkemúzeum átadó ünnepségén péntek késő délután. A felújítási projekt ugyan szeptemberben zárul le véglegesen, de a Csipkemúzeum kapuját megnyitották a látogatók előtt.

A halasi csipke történetében meghatározó jelentőségű változás a város önkormányzata által nyert 72,8 millió forintos európai uniós pályázati forrásból valósult meg. Az 1935-ben megépített Csipkeházban a múlt év szeptemberében kezdődött beruházás során – megőrizve a ház eredeti megjelenését – kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszert és egységes burkolatot kapott a fogadótér, valamint a két kiállító terem. Kialakításra került továbbá egy mozgássérült feljáró és mosdó, illetve egy teakonyha a varróműhelyben.

Az új Csipkemúzeum kialakításánál egy színes környezetbe ágyazva jelenítik meg a kiállítás főszereplőit, a csipkéket. A változásokat a „megőrizve-megújulva” gondolat jellemzi. Az épület hagyományos fekete-fehér színvilágát a kék különböző tónusaira cserélték. Minden korábbi tárlót, múzeumi vitrint újakra cseréltek és címekkel látták el őket, egy-egy téma köré csoportosítva a csipkék felhasználhatóságát mutatják be. Ezentúl is lesz folyamatosan csipkevarrás a múzeumban, jelenleg tíz csipkevarró dolgozik a műhelyben. A megújulás fontos célkitűzése volt, hogy a fiatalokat is megszólítsák, felkeltsék érdeklődésüket a csipke iránt, így számos interaktív eszköz található a múzeumban. Lehetőség lesz virtuális csipkevarrásra, csipkekvíz kitöltésére, illetve mobiltelefonra letölthető tárlatvezető alkalmazás használatára.

A kiállítást V. Németh Zsolt, a kiemelkedő nemzeti értékekért felelős miniszteri biztosa és a tárlat fővédnöke nyitotta meg.

– Olyan helyszínen állunk most, amely nagy múltra tekint vissza. Az idők változtak, de a halasi csipke múltja rendíthetetlen állandóságot, biztonságot és stabilitást sugall. Mérhetetlen tisztelet jár a csipkekészítőknek, akik művészi szinten egyedüliként tartják fent ezt a minket, magyarokat olyannyira meghatározó iparművészeti technikát – hangsúlyozta beszédében V. Németh Zsolt.

A miniszteri biztos mellett Pajor Kálmán, a Halasi Csipke Közalapítvány kuratórium elnöke, Bányai Gábor, országgyűlési képviselő, Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke és Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere adták át a felújított Csipkemúzeumot és Csipkeházat. A rendezvényen bemutatták A múlt kincsei a jövő csodái címmel Hrivnák Tünde divattervező halasi csipkével díszített ruhakollekcióját. Az ünnepségen közreműködött a Kiskun Táncegyüttes és Torok Orsolya, szabadkai énekes.

Archívfotó-kiállítás is nyílt

A megújuló halasi csipke kiállítása mellett Csipkeház és csipkevarrás anno címmel nyílt fotókiállítás a kisteremben, melyet a későbbiekben állandó tárlatként a felújított galériában helyeznek el. Eddig nyilvánosságra nem került, hagyatékokban található tárgyi dokumentumokat is tartalmazza a kiállítás. A tárlat a történeti áttekintés és ismeret-átadás mellett tisztelgés a halasi csipke megálmodói és mindazok előtt, akik munkájukkal hozzájárultak fennmaradásához és sikereihez.