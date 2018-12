Átadták a megújult apostagi általános iskolát

Ünnepélyes keretek között avatták fel a község felújított általános iskoláját. Fontos fejlesztések valósultak meg az épületben, az udvaron és a sportpályán is a Kiskőrösi Tankerületi Központ jóvoltából. A fejlesztés célja a minőségi nevelés-oktatás és a mindennapos testnevelés lehetőségeinek megteremtése, illetve korszerű külső közösségi tér kialakítása volt.

Az iskola belső udvarán, a felsorakozott tanulók, tanárok és a vendégek előtt Dudla Erzsébet, az iskola intézményvezetője köszöntőjében összefoglalta a beruházást. Elmondta, hogy 95 millió forintos uniós pályázati támogatásból jelentős fejlesztések történtek az iskolában. Teljesen felújították az Ákos-kerti sportpályát. Gumiborítást kapott a futó- és a kézilabdapálya, amelyet új kapukkal, kosárlabdapalánkokkal is felszereltek.

Az A és B épületben öt tanterem, a nevelői szoba és az irodák aljzatát kicserélték, a helyiségeket kifestették, a folyosói ajtók helyett újakat tettek. A mosdókban lecserélték a régi szerelvényeket és egy mozgáskorlátozott-mosdót is kialakítottak. A belső udvar, amely az iskola közösségi rendezvényeinek is helyet ad, térkő borítást kapott. Az intézmény vezetője elmondta, hogy a felújítás tovább folytatódik a jövő évben, ezáltal a nyolcvanas években épült iskola a jövő évben, az önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert több mint százmillió forintból külsőleg is megújul.

Font Sándor országgyűlési képviselő többek között hangsúlyozta: – Fontos, hogy az Apostag, sőt az ennél kisebb nagyságú településeken is legyen óvoda, általános iskola, ahol méltóak a körülmények az oktatásra, nevelésre. Ez azért is fontos, hogy a szülők ne vigyék el nagyobb települések intézményeibe a gyerekeiket csak azért, mert ott jobbnak ítélik a feltételeket. Ösztönözhető lehet a gyermekvállalásra, ha az itt élő és gyermeket még tervező szülők úgy látják, hogy helyben is magas színvonalon tudják majd gyermekük nevelését, taníttatását biztosítani – tette hozzá bizakodóan a politikus.

Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója köszöntőjében kitért arra: minden iskolának kell hogy legyen sajátos arculata, szellemisége, amelyre később majd jó lesz visszaemlékezni. Ezért sem mindegy, hogy milyen körülmények között élnek, tanulnak az iskola diákjai, pedagógusai. Az apostagi intézményben megvalósult korszerűsítések az oktatás-nevelés feltételeit javítják, de tartalommal a helyi pedagógusok fogják azt megtölteni. Köszöntőjében kiemelte, hogy ahol egy iskola megújul, ott bíznak a jövőben.

A szalagátvágás után a második osztályosok ünnepi műsorával zárult a rendezvény.

Jó kapcsolat a fenntartóval

Zakar Zoltán polgármester elmondta, hogy az iskola tankerülethez kerülése óta is nagyon jó maradt az iskolafenntartó és az önkormányzat kapcsolata. Nagyon értékeli a fejlesztést, amelyet a fenntartó pályázata tett lehetővé, és amivel több évtizedes elmaradást pótoltak be. Bízik abban, hogy 800 éves településükön a felnövő új generációk a korszerű oktatási-nevelési intézményeket, az óvodát és az iskolát még sokáig fogják használni.

