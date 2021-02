Átadták a kecskeméti pilóták adományát az Onkoradiológiai Központnak

A férfiakat érintő daganatos megbetegedéseket kiszűrő vizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet minden évben az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis pilótái arcszőrzetük megnövesztésével, amit rendszeresen adománygyűjtéssel kötnek össze. A tavaly összegyűlt felajánlást csütörtökön adták át a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Onkoradiológiai Központjának. A forrást a gyógyulók kényelmét szolgáló eszközök beszerzésére fordítják.

Adománnyal gazdagodott a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Onkoradiológiai Központja az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis hajózóinak jóvoltából. Az összegyűlt 140 ezer forint adományt Ugrik Csaba dandártábornok, a légibázis vezetője csütörtökön adta át dr. Svébis Mihály főigazgatónak, dr. Kocsis Juditnak, az Onkoradiológiai Központ főorvosának és dr. Horváth Zsolt orvosigazgatónak a központ előtti Egészségkertben.

Ugrik Csaba az átadáson elmondta, hogy a hajózók évek óta minden novemberben arcszőrzetük megnövesztésével felhívják a figyelmet a férfiakat érintő daganatos megbetegedésre és a szűrővizsgálatok fontosságára, melyek életet menthetnek. Ezt minden esztendőben adománygyűjtéssel kötik össze, hogy segítsék az Onkoradiológiai Központ munkáját. Tavaly a járvány miatt elmaradt a decemberi átadás, amit tegnap pótoltak.

Kocsis Judit főorvos köszönettel vette át a felajánlást és méltatta a figyelemfelhívást. Hangsúlyozta, hogy

ne csak a férfiak, hanem mindenki vegye komolyan a szűrővizsgálatokat,

mert osztályuk készen áll mindenki fogadására. Elmondta, hogy a központ betegeinek ellátására fordítják, ahogy korábban is tették. Elsősorban olyan eszközöket vásárolnak belőle, melyekkel kényelmesebbé tehetik a betegek nappali és osztályos kezelését. Az intézmény munkájáról szólva kifejtette, hogy sugárterápiás és úgynevezett szisztémás kezeléseket ( kemoterápiát, biológiai terápiát) adnak a betegeknek, melyekhez nagyon sok eszközre van szükség. Törekednek arra, hogy betegeik hazamehessenek a kezelés után, ezért döntően nappali ellátásban alkalmazzák a különböző terápiákat. Vannak olyan infúziós kezelések, melyeket otthon is megkaphatnak a betegek és az adományt az ehhez szükséges eszközök beszerzésére is fordítják.

Svébis Mihály főigazgató is köszönetet mondott a légierő katonáinak és örömmel üdvözölte, hogy a hagyományt még a pandémia ellenére is folytatták, majd tréfásan utalt arra, hogy a honvédség többi alakulatával is szívesen teremtetnének hasonló tradíciót.