Átadták a felújított óvodát Szeremlén

A felújított Bóbita Napközi­otthonos Óvoda és Szociális Szolgáltató átadását tartották néhány nappal ezelőtt, mely beruházás 160 millió forint terület- és településfejlesztési operatív programos pályázati forrásból valósult meg, a költségekből 40 millió forint önrészt az önkormányzat vállalt fel.

Vidám műsorral készültek az ünnepélyes óvodaátadásra Szeremlén az óvodások. A köszöntőkben elhangzott, hogy ilyen nagy léptékű beruházás ritkán adatik meg ilyen kis településen, ezért Varga György polgármester külön köszönetet mondott a támogatásért Zsigó Róbert államtitkárnak, Baja és térsége országgyűlési képviselőjének és a szeremlei képviselő-testületnek, amelynek tagjai a projekt mellé álltak.

– A saját közösségünk odaadását is hangsúlyozni szeretném, hiszen amikor döntött a képviselő-testületünk az óvoda megépítéséről, akkor azt a döntést kellett meghoznia, hogy 40 millió forintot hozzátesz a költségekhez. Az élet csodája, hogy abban a pillanatban ezt el is fogadtuk

– mondta Varga György polgármester.

– Nagy vívódás volt, hogy hozzátegyük-e ezt a pénzt, vagy inkább másra kellene fordítani. Ezért hangsúlyoztam, hogy ez egyfajta hitvallás is volt, a jövőbe vetett hit megvallása, mert lehet, hogy egy másik képviselő-testület más gondolkodással azt mondta volna, hogy inkább költsük el utakra, járdákra, azt szeretik az emberek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos hitvallás a képviselő-testület részéről. Köszönöm, hogy tudtak hinni nekem, hogy ezt érdemes megvalósítani és mellém álltak a döntésnél. Akkor, amikor óvodát építünk, ezt csak azzal a hittel tehetjük meg, hogy van jövő. Hiszen, ha nincsenek gyerekek, akkor minek építünk óvodát. Ha nincsenek gyerekek, akkor nincs jövő. Én abban reménykedem, hogy a jövő építésének első nagy lépése az óvoda megépítése, amely mindannyiunkban elülteti azt a hitmagot, hogy jó itt Szeremlén élni! Érdemes itt Szeremlén maradni, érdemes itt jövőt tervezni és a gyermekeinket itt fölnevelni, hiszen így lesz Szeremle közössége épülő és gazdagodó közösség. Önök nélkül ez nem megy, nem működik.

– Aki itt van, az látja, hogy megérte a vesződség, a munka, az idegeskedés, mert tényleg nagyon szép óvodát sikerült építeni és ez az épület szimbolizálja a Kormány legfontosabb célját is. Arra törekszünk, hogy a vidéki településeken is jobb legyen élni. Azt hiszem, büszkék lehetünk arra, hogy egy kicsit több mint 1400 lelkes településen 160 millió forintból egy új óvodát tudtunk építeni. Ebből is látszik, tényleg az a cél, hogy jobb legyen élni vidéken is. Ráadásul itt, Szeremlén az egészségházat is felújítjuk a Magyar Falu Program keretében, útépítésre is nyert pályázatot a település, illetve nemsokára elkészül a Szeremle és Dunafalva közötti útszakasz. Azt lehet mondani, hogy Szeremle fejlődik. Nem azért van, mert szalagot akarunk vágni, hanem azért, mert segíteni szeretnénk mindenkinek, hogy aki itt képzeli el a jövőjét, az itt is tudjon élni – mondta köszöntőjében Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője. Hozzátette, hogy az óvodaudvaron egy játszóteret is létre fognak hozni, azon lesz, hogy elősegítse azt a projektet is.