Átadták a felújított óvodát Gátéron

Befejeződött a Gátéri Liget Óvoda energetikai felújítása. A megújult épület ünnepélyes átadását kedden tartották.

Nagy örömmel vették birtokba a megújult óvodájukat a gátéri gyerekek, akik a felújítási munkálatok miatt az elmúlt hónapokat a helyi általános iskolában töltötték – mondta el az átadási ünnepségen Gulyásné Vida Gyöngyi, óvodavezető. Hozzátette, felújításnak köszönhetően a mai kor kihívásainak megfelelő, korszerű óvodába járhatnak a gátéri gyerekek. Örömmel számolt be arról is, hogy újraindult a főzés is az óvoda megújult konyhájában, így ismét a megszokott, egészséges, ízletes ételek kerülhetnek a gyerekek és felnőttek asztalára.

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester asszony köszöntőjéből kiderült, az épületet 1986-ban kezdték el óvodaként használni, de nem erre a célra épült. Azóta eltelt majdnem negyven esztendőben azonban csak kisebb felújítások történtek az épületen. Mindig csak a legfontosabbakat próbálta a falu vezetése megoldani. Idén viszont jelentősebb összeget költhettek az óvodára. A több mint 38,5 millió forintos fejlesztés elsősorban az energetikai felújítást célozta meg. Ez azt jelenti, hogy teljesen megújult a fűtési rendszer, kicserélték valamennyi nyílászárót, leszigetelték az épületet, és az uniós szabályoknak megfelelően az épület akadálymentesítése is megtörtént. Ugyanakkor a napelemes rendszer kiépítésére további 1,2 millió forintot fordított az önkormányzat azt remélve, hogy ezáltal tovább csökken az óvoda fenntartási költsége. A polgármester azt is elmondta, 3,5 millió forint támogatást nyertek a Vidékfejlesztési Program keretében, ebből a községi konyhát fejlesztették, konyhai gépeket és berendezéseket is vásároltak. Jánosiné arról is beszámolt, hogy a közelmúltban ellenőrzést kapott az új konyha, amely azonban jelesre vizsgázott. Ez elsősorban az ott dolgozóknak köszönhető – hangsúlyozta a településvezető, aki azt is elmondta, további 5 millió forintot fordítanak tavasszal az óvoda udvarának fejlesztésére, új udvari játékok beszerzésére.

Az ünnepélyes átadáson Rideg László a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy 63 milliárd forint uniós forrás állt a megyei önkormányzat rendelkezésére, amelyből mind a 118 település kapott. Ezáltal nincs a megyében egyetlen olyan település sem, ahol ne valósulna meg valamilyen fejlesztés. A helyi képviselőkkel, polgármesterekkel egyeztetve, a helyi igényeket felmérve összesen ötszáz projekt valósulhat meg a Területfejlesztési Operatív Program keretében, melyek lebonyolításához a megyei önkormányzat szakmai segítséget is adott – részletezte Rideg László, aki ünnepi beszéde után egy megyei zászlóval ajándékozta meg a települést.