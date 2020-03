Átadták a felújított óvodát és orvosi rendelőt Fülöpjakabon

A fülöpjakabiak régi igénye vált valóra az orvosi rendelő és az óvoda felújításával. A település megújult épületeinek ünnepélyes átadását csütörtökön tartották.

– Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 29 millió forintot, míg az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésre 12,5 millió forintot nyert a település a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében – mondta el az ünnepélyes átadáson Bodor Sándor, polgármester. – A kivitelezés tavaly októberben kezdődött el, noha a pályázatot már 2018 tavaszán megnyerte az önkormányzat. A beruházás megkezdéséig eltelt idő alatt azonban jelentősen megemelkedtek az építőipari árak, így az önkormányzatnak mintegy négymillió forint saját erőt is biztosítania kellett a fejlesztés sikeres megvalósításához – tette hozzá a polgármester. A részletekről elmondta, hogy a beruházás során befejeződött az óvoda, az orvosi rendelő és a szolgálati lakás külső-belső szigetelése, a külső homlokzat festése, illetve az óvodában a nyílászárók cseréje, az épületek akadálymentesítése, a napelemrendszer kiépítése és a fűtési rendszer korszerűsítése. Ugyanakkor az orvosi rendelőben a padlóburkolatokat is kicserélték, valamint a rendelőbe és a váróterembe klímaberendezéseket is beépítettek, sőt, még új orvosi eszközökre is futotta.

– Mindkét projektre nagy várakozással tekintett a lakosság, de megérte, mert nem kellett csalódniuk – hangsúlyozta Bodor Sándor, majd dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke vette át a szót, aki elismeréssel szólt a fülöpjakabiakról. – Minden településnek van egy üzenete, és ahogy a látogató beér a faluba, láthatja, Fülöpjakab egy takaros, tiszta, rendezett település. Egyértelmű üzenete, hogy itt jó élni, itt fontos a jó közösség, fontosak az emberek – fogalmazott Mák Kornél. Hozzátette, ebben nagyon nagy a felelőssége a település vezetőjének és a képviselőknek, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy a lakosság jól érezze magát Fülöpjakabon, és hogy helyben tartsák a fiatalokat. Ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára, megújult intézményekre van szükség. A közgyűlés alelnöke azt is elmondta, a TOP-os pályázatoknak is az a célja, hogy a megye mind a 119 települését segítsék a fejlődésben. Végezetül pedig átadott a polgármesternek egy megyei zászlót, amelyen a megye címere, benne Szent Pál apostol és egy kun vitéz látható. – Kívánom, hogy a kunok szívósságával, illetve Szent Pál apostol küldetéstudatával végezzék a feladatukat a jövőben is – fogalmazott a megyei közgyűlés alelnöke.

A faluházban megtartott ünnepi beszédek után a vendégek először az óvodához, majd pedig az orvosi rendelőhöz sétáltak, ahol dr. Juhos Imre plébános áldotta és szentelte meg a felújított intézményeket.