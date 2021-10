Átadták a felújított bajai Nemzetiségi Központ épületét

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat bajai Nemzetiségi Központjának irodájának átadását tartották október 22-én délelőtt. Az épületet korszerűsítették az elmúlt időszakban. Közel 65 millió forintos Terület-és Településfejlesztési Operatív Program pályázatból nem csak kívül, de belül is megszépült az iroda.

A sajtóeseményen részt vett Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta, hogy Bács-Kiskun megye az ország legnagyobb területű megyéje, Bács-Bodrog és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyékből alakult. A felújított központ a bajai, valamint a téréségbeli lakókat hivatott szolgálni.

– A megyeközpont 110 kilométerre van Bajától és nagyon fontos, hogy itt is legyen olyan helyisége a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak, ahol a bajaiakat és a Bács-Kiskun megye déli részén élőket ki tudjuk szolgálni. Baján és a térségben sok nemzetiség él együtt, nem véletlenül van itt Nemzetiségi Központja a megyei önkormányzatnak. Nagyon örülünk, hogy sikerült felújítani az épületet és megfelelő körülmények között tudja fogadni a nemzetiségeket, illetve az ide látogatókat –hangsúlyozta Zsigó Róbert. Az eseményen kihelyezték a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat lobogóját is a ház homlokzatára.

– Többféle jelentősége van a felújított épületnek. Ez egy felújított polgári ház, ami sokat hozzáad a város képéhez is. A megyei önkormányzat irodája plusz lehetőségeket biztosít az itt élő nemzetiségeknek, a bajaiaknak.

Egy találkozási pont, egy olyan lehetőség, hogy ne kelljen mindig Kecskemétre utazni, ha jogi vagy bármilyen más segítséget szeretne kérni valaki.

– mondta Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke. Hozzátéve: a fejlesztésnek köszönhetően a mozgássérültek is használhatják az épületet. Aki még nem volt itt, annak javaslja, kopogjon be, nézzen be és ismerkedjen meg vele.

– A megyei iroda Nemzetiségi Központ név alatt lehet ismerős a bajaiaknak, itt, a Szabadság utca 23. szám alatt. Az elmúlt időszakban eléggé leromlott állapotban volt az ingatlan, de most elkezdődött és folytatódik a teljes felújítása. Az energetikai korszerűsítés egy élhetőbb belső teret eredményezett és bízunk abban, hogy a nemzetiségi programokon túl, más rendezvényeknek is helyet tudunk adni, meg tudjuk tölteni tartalommal, hogy a bajaiakat és a Bács-Kiskun megye déli részén élőket ki tudjuk szolgálni kulturális és egyéb rendezvényekkel is. Tervünk, hogy visszanyerje régi fényét a Nemzetiségi Központ – fogalmazott Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke.