Átadták a bölcsőde megújult épületét Bajaszentistvánon

Vége a bekukkantások időszakának a szentistváni bölcsőde életében. Teljes felújítása után hétfőn ünnepélyesen is lezárták az átalakítást.

Mosolygó, valamint kíséretükben ismeretlen kamerás és fotós felnőttek szállták meg pár percre a Csiga, a Süni és a Nyuszi csoport szobáját hétfő délelőtt. Előtte szalagátvágós tájékoztatóval tettek pontot a több hónapon át tartó munkálatok végére. Felújították, átalakították és korszerűbbé tették az Akácos utcai bölcsődeépületet, 70 millió forint EU-s forrást költhetett a város az ingatlanra, amit az új évtől használhatnak a városrész lakói.

– Az ide járó gyerekek és szülők sokszor bekukkantottak és érdeklődtek az átalakítás időszakában. Gyönyörű épületünk és berendezésünk lett, az itt dolgozó kisgyermeknevelők, dajkák is örömmel veszik igénybe a minden tekintetben korszerű intézményt – fogalmazott örömmel és büszkeséggel a megújulásról Kiss Tiborné, a Bajai Egyesített Bölcsődék vezetője. Köszönetet mondott az önkormányzatnak a hosszú és nehéz munka során kapott támogatásért és kiemelte munkatársai segítségét is, mert az átpakolás és a felújítás sok megoldandó nehézséggel járt. Ebben a szülők és a kivitelezők is mellettük álltak.

Zsigó Róbert államtitkár, parlamenti képviselő köszöntőjében hangsúlyozta: az elmúlt, több mint 8 év munkájából egyértelműen kiderül, hogy a kormány számára a legfontosabb cél a családok támogatásának erősítése. Fontos, hogy minden gyerek egyforma ellátást kapjon, az intézménybe járókat pedig biztonságban tudják a családok. Ebben a munkában partner az önkormányzati világ, sok helyhatóság épít, újít fel intézményeket.

– A sok-sok intézményfejlesztésen belül a legnagyobb öröm a bölcsődék megújítása – mondta Fercsák Róbert. A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat életében azok a teendők élveznek prioritást, amelyek a családpolitikára alapulnak. A városban meglévő sok jogos igényt kompromisszumos helyzetbe kell kormányozni minden évben, hiszen az infrastruktúra és a városrészek fejlesztése is fontos, a legfontosabb azonban az oktatás és a nevelés területe.

A most átadott beruházás során csoportszobát és főbejáratot helyeztek át, így praktikusabbá vált a 350 négyzetméteres épület, amelynek energetikai korszerűsítésére is futotta a támogatásból. Utólagos hőszigeteléssel, új nyílászárókkal, valamint a gépészet teljes cseréjével és az elektromos hálózat felújításával a korábbinál hatékonyabban és olcsóbban működtethetővé vált az ingatlan. A 30 férőhelyes – pillanatnyilag 29 bölcsődést kiszolgáló – intézménybe új bútorokat vásárolhattak, ezek a kicsik és az ott dolgozók kényelmét szolgálják, de udvari játékokkal is gyarapodtak a tavaly tavasztól tartó munkálatok során.