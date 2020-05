Árvalányhaj túrán jártak a nemzeti parkban

Májusban csodálatos árvalányhajtenger borítja be a Fülöpházi buckavidéket. Itt nyílik a kék szamárkenyér, és a kis termetű félcserje, a naprózsa is. A Kiskunsági Nemzeti Park, Naprózsa Erdei Iskolája parkolójában gyűltek össze a túrázni vágyók szombat reggel, hogy Gilly Zsolt vezetésével, a mintegy öt kilométeres túra során megtekintsék a fokozottan védett, egyébként csak engedéllyel látogatható, futóhomokkal borított mozgó buckákat is.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A Naprózsa Erdei Iskolában több évtizede folyó magas szintű környezeti nevelési tevékenységet 2000-ben Enikő-díjjal jutalmazta a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Szövetsége – számol be róla honlapján a megyei önkormányzat. Az Európai Nemzeti Parkok Szövetsége (EUROPARC) kezdeményezésére 1999. óta május 24-én ünnepelik az európai nemzeti parkok napját. Az első európai nemzeti parkok Svédországban alakultak 1909-ben, mikor is egyszerre kilenc parkot alapítottak.

A természeti erőforrások fennmaradása érdekében az európai összefogás jegyében 1973-ban megalakult az EUROPARC, amely 40 ország 400-nál is több védett területéért felelős. A szervezet közös akcióprogramok kidolgozására, tapasztalatcserére ösztönzi a tagokat, annak érdekében, hogy hathatós eredményeket tudjanak elérni a természet védelmében. Az EUROPARC kezdeményezésére idén a nemzeti parkok egészségmegőrző szerepe került a figyelem középpontjába, ami igen aktuális kérdéssé vált most a világban. Az idén 45 éves Kiskunsági Nemzeti Park is arra kéri látogatóit, csatlakozzanak az európai nemzeti parkok napjához.