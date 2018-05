Anyák napját tartottak a kecskeméti szeretetszolgálatnál

Az édesanyákat köszöntötték anyák napja alkalmából csütörtökön a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalan­ellátó és Rehabilitációs Központjában. Az eseményen Rigóné Kiss Éva regionális ügyvezető, Patai Edit intézményvezető és Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere üdvözölte az egyedülálló anyáknak szóló ösztöndíjprogram keretében megjelent édesanyákat.

Patai Edit intézményvezető értékelte a Matkói úti központ munkáját. Mint mondta, az intézmény tevékenysége nyomán ellátottjaik megerősödve kezdhetnek új életet, visszatalálnak a munka világába és lakhatáshoz jutnak. Tevékenységük kiutat jelent az újrakezdéshez, amelynek híre szárnyra kelt és bejárta az országot, amit az is bizonyít, hogy Buda­pestről, Győrből és Miskolcról is érkeznek hozzájuk ellátottak. Az első lakhatási pályázat nagy sikerként értékelhető, hiszen ennek keretében 25 ellátott kapott albérleti támogatást, amelyhez mezőgazdasági képzés is társult.

Rigóné Kiss Éva elmondta: nagy sikere volt a tavaly életre hívott, egyedülálló édesanyákat segítő ösztöndíjprogramnak, ami idén is folytatódik. Személyenként havi ötezer forinttal támogatja az intézmény az osztálypénz-befizetéseket. A programban a már a saját lábukon álló édesanyákat segítik a havi hozzájárulással.

Rigóné Kiss Éva hozzátette, hogy idén alapították meg szakmai ösztöndíjukat is munkatársaik és önkénteseik számára, melyre 17 pályázat érkezett változatos témákban: szakirodalmi feldolgozás, esettanulmány, hétköznapi sikerek és nehézségek. A kiírás célja, hogy a mindennapi jó gyakorlatot és tapasztalatot mutassa be rendszerezett formában.

Szeberényi Gyula Tamás is köszöntötte az édesanyákat. Az alpolgármester elmondta, hogy elsősorban a fejlődő, gazdag városok problémája a hajléktalanság, ott jelennek meg a leszakadó rétegek. A magasabb jövedelem magasabb megélhetési költségeket is jelent és ha valaki az élethelyzete miatt a leszakadó ágba kerül, sokkal nehezebb visszakapaszkodnia, ezért a most tapasztalható gazdasági fejlődésben különösen fontos a szociális ágazat támogatása. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy az intézmény mindig kezdeményező módon nyúl a problémákhoz, ami kivezető utat jelent az ellátottak számára.

Az eseményen a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola növendékei verssel, dallal köszöntötték az édesanyákat. A nap második felében a benyújtott pályázatokat mutatták be és intézménybejárást tartottak az anyukák számára.