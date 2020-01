Anya és lánya közösen járja be a túraútvonalat

Példaértékű az a kitartás, amivel az Országos Kéktúrát és az Olimpiai Ötpróbát teljesíti dr. Nemes-Nagyné Meizl Tünde és lánya, Adél.

Az anya-lánya program több célt is szolgál: miközben a túrákon és a sportversenyeken saját határaikat feszegetik, alaposan megismerik hazánk természeti és kulturális értékeit. Ugyanakkor a közös sportolással a szülő-gyermek kapcsolatot is tovább erősítik. Tünde és Adél mindig is szeretett túrázni. Két éve azonban a családfő meglepte feleségét és lányát az Országos Kéktúra füzettel arra biztatva őket, hogy ha már rendszeresen túráznak, akkor tegyék ezt szervezettebb formában – mesélt az indulásról dr. Nemes-Nagyné Meizl Tünde.

Elmondta, az Országos Kéktúra útvonala 1167 kilométer hosszú, Magyarország északi tájain végighaladó, Írott-kőtől Hollóházáig tartó, folyamatos, jelzett turistaút. Ez Magyarország és Európa első hosszútávú turistaútja. A 27 szakaszból álló útvonalat – majdnem nyolcvanéves történelme alatt – már több mint 6700-an teljesítették. Örvendetes tény, hogy a számuk folyamatosan emelkedik: a túrázók évente közel 12 ezer bélyegzőfüzetet vásárolnak, és mintegy ­270-en veszik át az útvonal teljesítéséért járó jelvényt.

– Természetesen a jelvénynek is van némi motivációs ereje, de mi egyáltalán nem ezért csináljuk. Sokkal fontosabb számunkra, hogy a túrázások által még szorosabb lett köztünk a kötelék, habár a kora reggeli indulások némi feszültséggel járnak. Ilyenkor sokszor kijelentjük, hogy ez lesz az utolsó közös túra, de mire odaérünk, minden elcsendesedik bennünk és alig várjuk, hogy neki vágjunk az újabb túrának. A természetben való túrázás mélységes nyugalommal jár, nagyon tiszta a levegő, és azt vallom, hogy csak azt tudja igazán szeretni a hazáját, aki kellően megismeri – nyilatkozta hírportálunknak Tünde, aki azt is elmondta, hogy túrázás közben csak hagyományos térképet használnak. Indulás előtt azonban alaposan felkészül a látnivalókból.

Elolvassa a túratársak figyelmeztetéseit, ­hozzászólásait, hiszen az évek alatt folyamatosan változik a táj. Tünde szerint a túraútvonal nagyon jól jelzett, bátran ajánlja mindenkinek. Azt is elmesélte, hogy naponta átlagosan 25–30 kilométert tesznek meg. Szerintük ennyi vállalható úgy, hogy ne csak végigrohanják a tájat, hanem meg is nézzék a látnivalókat. – Földrajztanárként azt vallom, hogy túrázva lehet az országot igazán megismerni. Autóban ülve olyan csodálatos helyek mellett suhanunk el, amelyek létezéséről nem is tudunk – fűzte hozzá a tanárnő.

– A túrák alatt órákig csendben sétálunk, csak nagyon ritkán szólunk egymáshoz. Ez egyfajta meditáció, és csak így vehetjük észre, ha elfut mellettünk egy szarvas vagy egy vaddisznó – vette át a szót a gimnazista Adél, aki még az internetről és a telefonálásról is szívesen lemond az ilyen élményekért cserébe. – Nagyon nagy élményt nyújt, hogy olyan helyeken járunk, amit máshogy nem lehet megközelíteni, csak gyalogosan. Ezt kár lenne kihagyni, örülök, hogy belekezdtünk – fogalmazott Adél, aki azt is elmesélte, hogy az időjárás többször is próbára tette őket és olyan is volt, amikor veszélyes helyzetbe keveredtek, de mindezekért kárpótolja őket, hogy útjaik során nagyon sok, jó és segítőszándékú emberrel találkoztak.

Az Országos Kéktúrával párhuzamosan az ­Olimpiai Ötpróbát is teljesíti Tünde és Adél. A két kezdeményezést a túrázás köti össze. Az Olimpiai Ötpróba keretében ugyanis hat sportágban – futás, úszás, országúti kerékpározás, hegyi kerékpározás, evezés (kajak-kenu), és túrázás – próbálhatják ki teljesítőképességük határait a részvevők. A program célja, hogy egyre több ember életében váljon mindennapos örömforrássá a sport. A Kéktúrához hasonlóan itt is gyűjtik a pontokat. Bizonyos pontszámok után ajándékba kapnak: sapkát, pólót, hátizsákot. Aki eléri a 60 pontot, az megkaphatja azt melegítőt, amit a 2020-as tokiói olimpián induló magyar csapat hivatalos felszerelése alapján készítettek. A legkitartóbb ötpróbázók pedig sorsolás útján az olimpiára is kijuthatnak – tudtuk meg dr. Nemes-Nagyné Meizl Tündétől.

– Az ötpróbában is inkább a közösségi élményt szeretjük, a sok ismerőst, akikkel a versenyek során ismerkedtünk meg. Nagyon sok új barátot köszönhetünk ennek. Ugyanakkor nagyon nagy szívósságot adott nekünk, hiszen több olyan versenyszámot is teljesítettünk, amiről korábban azt gondoltuk, hogy képtelenek lennénk rá. Így például teljesítettük Adéllal a félmaratont, közel 40 kilométert eveztünk a Dunán, kerékpároztunk hegymenetben, úsztunk és persze túráztunk is – mesélte büszkén Tünde, aki lányával közösen még nagyon sok közös túrát és versenyt tervez.