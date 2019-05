Antóni Györgyné kapta a Kecel város díszpolgára címet

Antóni Györgyné a legtöbb olyan keceli családot ismeri, ahol az 1980-es évek elejétől napjainkig kisgyermek született. A múlt héten kapta meg a város díszpolgári címét Kecel Város Önkormányzat Óvodájának igazgatója.

A város díszpolgára címet kapta meg a Kecel újratelepítésének 285. évfordulóján Antóni Györgyné Perity Ágnes. A városi óvodák és bölcsőde igazgatója ősszel vonul nyugdíjba. Mint mondta, a keceli családok többségét ismeri. Közel négy évtizedes óvópedagógusi hivatásának köszönhetően a kisgyermekek szüleinek, nagyszüleinek jelentős részével találkozott.

A diplomáját 1982-ben, a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben vette át. A ’80-as évek kicsinyei teljesen másak, mint a mai óvodások – emlékezik vissza a vezető. Óriási a különbség. Az akkori óvodások kevesebb ismerettel rendelkeztek, a mai Z-generációhoz tartozóknak sokkal nagyobb a tudásuk a körülöttük lévő világról. A maiakat viszont nehezebb lekötni és nevelni, mondta a pedagógus.

A ’80-as évek gyermekei és az ő szüleik nagyobb tisztelettel és alázattal viselkedtek a pedagógusokkal szemben, mint a XXI. századi kicsik és szüleik. Ennek több oka is lehet, vélekedik az igazgatónő. Az egyik talán az, hogy a mai gyermekeket nevelő felnőttek tájékozottabbak a médiának köszönhetően. Ha gond van a csemetéjükkel, utánaolvasnak a neten. Sokan nagyon szakszerűen kérdeznek, mit is lehet tenni a problémák megoldása érdekében. Ez rendben is van. A szülők többsége szerencsére megkérdezi a pedagógust, szakmai kérdésekben egyeztetnek, de olyan is előfordul, aki nem fogadja el a több évtizedes tapasztalattal rendelkező pedagógusok nevelési és fejlesztési tanácsait.

A tudomány hatalmasat fejlődött 1982 óta. Amit annak idején egy szülő nem tartott problémának, mert úgy gondolta, hogy neveletlen és rendetlen a gyerek, amit majd kinő előbb-utóbb, azt ma már például részképességzavarnak írja le a pedagógia.

– Ma nagyon sokat tudunk fejleszteni, változtatni, ha ilyen gyermekkel találkozunk. Amikor 2001-ben vezető lettem, mértük a gyermekek fejlettségi szintjét iskolakezdés előtt. Fejlesztő és gyógypedagógusok, illetve logopédusok bevonásával nagyon sok részproblémával küzdő gyermeknek sikerült még jobb képességekre szert tennie. Korábban 62 százalékos átlagot értek el a gyerekek, az utóbbi években 88–92 pontos szintet sikerült elérni a 100 pontos rendszerben. Az országos átlag 65 pont. A problémákat lehet kezelni, ha időben elkezdi az ember – tartja a vezető.

Mint azt elmesélte: volt olyan kisgyermek, akinek komoly gondjai voltak, de az óvodában és az iskolában kiváló fejlesztő pedagógusok segítették a fejlődését. Később itthon és külföldön is szerzett diplomát, több nyelven beszél. Azaz ma már nagyon sokat lehet egy-egy problémás gyermek gondján segíteni, de ehhez időben el kell kezdeni a munkát, és a családoknak a pedagógusokkal együtt kell működniük a gyermek fejlesztése érdekében.

– Az óvodákban jelenleg 287 gyermeket nevelnek, a bölcsődébe tavaly 38 kisgyermeket vettek fel. A bölcsődére egyre nagyobb igény mutatkozik Kecelen. Ennek sok oka van. A kismamák két év után örömmel mennek vissza dolgozni. Hiányzik a korábban megszokott munkahely. Másrészt az is igaz, hogy egy fizetésből nehéz megélni. Sokan olyan hiteleket vettek a nyakukba, amelyek törlesztése miatt az anyának is keresnie kell. Olyan helyzettel is találkoztunk, amikor az édesanya azt mondta, legyen gyermekközösségben a csemetéje, ezért íratta bölcsődébe – mondta az igazgatónő.

Tizennyolc éve tölti be a vezetői tisztséget az intézmény élén

Antóni Györgyné Perity Ágnes Kalocsán született. Kecelen járt általános iskolába, Kiskunhalason érettségizett. A Kecskeméti Óvónőképző Intézetben végzett 1982-ben. 1999-ben vezető óvópedagógusi szakvizsgát tett. 2006-ban csecsemő- és kisgyermekgondozói szakképesítést szerzett. 2015-ben mesterpedagógus, köznevelési szakértő, minősítő szakértő, auditor képesítésekkel bővült szakmai képzettsége. 1980-ban a keceli Szilosi Óvodában indult a pedagógusi pályafutása. 1982-től tagóvoda-vezető lett. 2001-től napjainkig Kecel Város Önkormányzat Óvodájának és Bölcsődéjének az igazgatója.

Az elmúlt tizennyolc évben nagyon sok beruházást felügyelt szakmai szemmel. 2001-ben lett igazgató, egy évvel később felújították az Újfalusi Óvodát. Öt év után újraindították a bölcsődei ellátást. 2003-ban épült fel a Cinka Panna Óvoda. Az évek során megtörtént a játszóudvarok bővítése, programok kidolgozása, pályázatok megírása. Több külföldi pályázatot is megnyertek.

Mint mondta, a leendő utódjának is marad feladat. A Szabó Pál és az Újfalusi óvodában az ablakok cseréjére pályáztak, melyeket meg kell valósítani. Illetve mindkét óvodában a tetőzetet ki kellene cserélni.

Antóni Györgyné Perity Ágnes 39 éve él együtt férjével, lánya Franciaországban ment férjhez, a közelmúltban adott életet kislányuknak. A fia egy óceánjáró turistahajón dolgozik évek óta, bejárta a világot.