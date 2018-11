Alvásvizsgálókat kapott a megyei kórház

Két alvásvizsgáló készüléket tudott vásárolni a kecskeméti megyei kórház neurológiai- és stroke osztálya az önkormányzat és több cég támogatásának köszönhetően.

Bogasov István önkormányzati képviselő választókerületi keretéből tavaly is elkülönített 500 ezer forintot a neurológiai- és stroke osztály számára, az összeget akkor a tornaszoba kialakítására fordította az intézmény. A képviselő idén is egyeztetett prof. dr. Bihari Katalinnal, az osztály vezető főorvosával, miben tudnák segíteni a munkájukat. Az akcióhoz négy cég, a Megasped Kft., a Raking Kft., a Félegyházi Pékség és a Bács-Security Kft. is csatlakozott, így összegyűlt a szükséges pénz, közel 1,2 millió forint két alvásvizsgálóra, azaz poligráfra és egy betegfigyelő kamerára.

Az alvási apnoe egyre gyakoribb (vagy egyre gyakrabban felismert) betegség. Mind a stroke kialakulásában, mind az elbutulásban, mind a kialvatlanság miatt váratlan helyzetekben történő elalvásban (például vezetés közben) nagy szerepe lehet. Teljes alvásvizsgáló labor felszerelésére, munkatársak felvételére nincs lehetősége a kórháznak, de annak eldöntése, hogy egy beteget kell-e alváslaborba küldeni, a neurológiai osztályok minimumfeltételei között már szerepel. Ehhez nyújt megfelelő eszközhátteret a vásárolt két készülék.

– Az alvási apnoé majdhogynem népbetegségnek tekinthető. Fontos tudni, mivel jár: a beteg az alvással töltött idő akár fele részében nem vesz levegőt, ami a tartós agyi oxigénhiány miatt komoly következményekkel jár kezelések nélkül – mondta Bihari Katalin. Hozzátette: a készülékekhez „csomagban” kaptak szakértői háttértámogatást is, a szegedi alváslabor vezetője bármikor segítségükre lesz mind a kiértékelésben, mind a Kecskeméten kiszűrt betegek további gondozásában. Az osztály a támogatások révén egy kamerát is be tud szerezni, amellyel 24 órán keresztül lehet figyelni a pácienseket.

Dr. Horváth Zsolt orvosigazgató köszönetet mondott az adományozóknak a segítségért, kiemelve: az intézmény mindig számíthat az önkormányzatra és a fontos ügyeket felismerő jószándékú vállalkozókra. Bogasov István kijelentette: jövőre is folytatni szeretné az immár hagyománnyá vált akciót.