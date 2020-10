Alternatív útvonalat jelent a déli feltáró út Kecskeméten

Körülbelül 250 méteren egyelőre csak tömörített zúzott köves burkolatot kapott a déli feltáró út Kecskemét-Homokbányán, és amíg az önkormányzat nem jut egyezségre a MÁV-val, ez így is marad.

A Decathlon áruház mögötti Gábor Dénes út a Boróka utcát és a Korhánközi utcát (Helvéciai utat) köti össze. Annak, hogy itt aszfaltút épül, becsatlakozással Homokbányára, örülhetnek egyrészt a régi szovjet lakótelepen kiépülő új városrész lakói, másrészt a kadafalviak és a ballószögiek, hiszen már ezen is ki tudják kerülni a forgalmas, gyakran beduguló Izsáki utat. Természetesen a Kadafalván, a Beretvás közben lakóknak is előnyös, ugyanis az átmenő forgalom eddig az ő utcájukra zúdult. Szerkesztőségünket is megkeresték korábban, és elmondták: ugyan 30-as sebességkorlátozó és 5 tonnás súlykorlátozó tábla is kint van, mégis sokan száguldoznak a repedezett szegélyű közön, és rengeteg kamion is feltűnik itt. A nagy forgalom miatt elég nehézkes a házakhoz történő lefordulás vagy onnan történő kikanyarodás, arról nem beszélve, hogy a Beretvás köz és a Boróka utca találkozásánál van a kadafalvi óvoda és általános iskola.

Az útépítésre az önkormányzat összesen 575 millió forint vissza nem térítendő uniós és hazai forrást nyert, bár korábban is közölték: 642 méter hosszan, azaz a vasúti átjáróig épül meg az aszfaltút. Ez nyárra el is készült, az említett hiányzó szakasz a sín két oldalán viszont földút maradt. Nemrég zúzott kővel szórták le, ezt pedig tömörítették, így most egészen jó minőségű úton mehetnek az autósok, 60-as korlátozás mellett.

Leviczky Cirilltől, Kadafalva önkormányzati képviselőjétől megtudtuk: egyelőre azért ilyen „csökkentett technológiájú” a vasúti átjáró melletti szakasz, mert ehhez nem kellett a MÁV hozzájárulását kérnie a városnak, a vasúttársaság által előírt megvalósítás pénzügyileg jóval drágább. Úgy vélte, a Beretvás köz forgalmát azonban a déli feltáró út jelenlegi állapotában is tudja csillapítani, a város ezen a felén rendszeresen közlekedők jó része biztos fel fogja fedezni alternatív útvonalként.

A képviselő a Beretvás köz kapcsán amondó, nem ad hoc, átgondolatlan javaslatokra, ötletelésre és toldozásra-foldozásra van szükség, hanem arra, hogy állapotfelmérés után készüljön egy szakmailag körüljárt koncepció, műszakilag mit lehet és érdemes megvalósítani. Leviczky Cirill kijelentette, ő mindenesetre szeretné, ha az utat megerősítenék, és mellette járda is lenne.